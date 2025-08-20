Patricia Ochoa, viuda del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela, aseguró que la Fiscalía General del Estado decidió archivar la investigación por ejecución extrajudicial de su esposo, asesinado en 2010.

Denuncia de Patricia Ochoa sobre el caso Gabela

En un mensaje difundido el 19 de agosto de 2025 a través de redes sociales, Ochoa señaló que la Fiscalía justificó el archivo por la falta de nuevas pruebas para continuar el proceso.

Además, compartió imágenes de un documento de 2009 titulado “Plan de trabajo para la vigilancia de actividades del general Jorge Gabela”, sugiriendo irregularidades en el seguimiento al militar antes de su muerte.

La viuda también denunció que, durante allanamientos a instalaciones de la FAE, se encontraron dispositivos como cámaras y grabadoras que no fueron incautados, ya que la orden fiscal se limitaba a discos duros.

Ochoa cuestionó la actuación de fiscales y policías, así como la validez de testimonios, detenciones y pagos relacionados con el caso, afirmando que el material recopilado no fue considerado suficiente por las autoridades.

“Se archiva la investigación por ejecución extrajudicial al General Jorge Gabela Bueno hasta que no aparezcan nuevas evidencias”, escribió Ochoa.

Fiscalía se pronunció tras la denuncia

La Fiscalía General del Estado se pronunció a la denuncia de Patricia Ochoa. Este miércoles, a través de un comunicado, la entidad confirmó que las autoridades mantuvieron una reunión reservada con la ciudadana.

Sin embargo, la institución le hizo una advertencia. “Dicha información se encuentra protegida por la reserva de Ley, por lo tanto, la Institución se preserva en las facultades que le asisten frente a la vulneración de la norma”.

Advertencia para viuda de Jorge Gabela

Si bien no amenazaron de forma directa con toma acciones legales, sí citaron a los artículos 584 y 180 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Estos hacen referencia a la reserva de la investigación. “Las actuaciones de la Fiscalía y de otras instituciones que intervienen en la investigación previa, se mantendrán en reserva, sin perjuicio del derecho de la víctima”, detalla el artículo 584.

Mientras que el artículo 180 sanciona con prisión de uno a tres años a las personas que difundan información de circulación restringida en los siguientes casos:

La información que está protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente

prevista en la ley. La información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa. La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus derechos según lo previsto

en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.

#COMUNICADO | Ante las publicaciones difundidas sobre el supuesto archivo de la causa que investiga la muerte del general Jorge Gabela, #FiscalíaEc reitera su llamado a informarse únicamente por canales oficiales.



— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 20, 2025

15 años sin respuestas claras

El asesinato de Jorge Gabela, ocurrido en diciembre de 2010, causó controversia durante 15 años. Inicialmente, la justicia lo calificó como un delito común, condenando a cinco personas.

Sin embargo, investigaciones posteriores, incluidos peritajes y un informe de una comisión multipartidista de la Asamblea Nacional en 2018, apuntaron a posibles vínculos con irregularidades estatales, calificándolo como un potencial “crimen de Estado”.

El caso se relaciona con las denuncias de Gabela sobre anomalías en la compra de siete helicópteros Dhruv a Hindustan Aeronautics Limited (HAL) por más de 42 millones de dólares en 2008, durante el gobierno de Rafael Correa.

Cuatro de estas aeronaves se accidentaron y las restantes quedaron inoperativas.

Investigación continúa, afirma Fiscalía

En 2019 y 2020, la Fiscalía trasladó el caso a la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, investigándolo como una posible desaparición forzada, un delito imprescriptible según el Código Orgánico Integral Penal.

A pesar de ello, el proceso no ha avanzado. La Corte Constitucional reconoció violaciones al derecho a la verdad de la familia y ordenó un nuevo peritaje, mientras que el experto argentino Roberto Meza descartó que el crimen fuera un hecho aislado.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado información al Estado ecuatoriano ante posibles violaciones de derechos humanos.

Finalmente, la Fiscalía aseguró este miércoles que respecto a los tres procesos en curso, se continúan ejecutando las diligencias necesarias.

“Lo haremos hasta agotar las líneas de investigación que faculta la ley, con el fin de esclarecer los hechos”, dijo el Ministerio Público.

