Un operativo de control en los alrededores de los hospitales General Enrique Ortega Moreira, del Ministerio de Salud Pública (MSP), y Básico de Durán, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), reveló irregularidades en la venta y almacenamiento de medicamentos en la vía pública.

Operativo en las inmediaciones de hospitales en Durán

El IESS informó que en la intervención participaron instituciones como Arcsa, Acess, la Gobernación del Guayas, la Intendencia de Policía, el Municipio de Durán y las Fuerzas Armadas.

La acción conjunta permitió detectar medicamentos caducados, sustancias sujetas a fiscalización y productos de venta prohibida.

Arcsa informó que, cerca del hospital del MSP, se comercializaban fármacos sin control, entre ellos anestésicos, antibióticos, ampollas de fentanilo, tramadol, así como sueros, sondas y catéteres.

Muchos de esos insumos requieren receta médica y condiciones específicas de almacenamiento para conservar su efectividad. En total, se desmantelaron cinco carpas improvisadas y se decomisaron más de 470 productos.

Farmacia clandestina en Durán

En las inmediaciones del hospital del IESS, las autoridades clausuraron una farmacia clandestina donde se almacenaba más de 1 800 medicamentos, incluidos productos caducados, de uso exclusivo institucional y muestras médicas cuya venta está prohibida.

El sitio también funcionaba como consultorio sin autorización y presentaba condiciones insalubres: plagas y heces de roedores en refrigeradores y estantes. Estas condiciones violan el artículo 170 de la Ley Orgánica de Salud.

Los productos fueron inmovilizados para evitar su circulación. Arcsa hizo un llamado a la ciudadanía para que adquiera medicamentos únicamente en farmacias autorizadas, que garanticen buenas prácticas sanitarias. Además, solicitó reportar la venta ilegal de fármacos a través de la app Arcsa Móvil, disponible en Play Store y Apple Store.

