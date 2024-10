Una terrible confusión de una funeraria agudizó el dolor de una familia ecuatoriana, quien además de enfrentar el desconsuelo por la pérdida de su pariente, tuvo que pasar días de incertidumbre al no poderla despedir como querían.

Carmen Maldonado, de 96 años, falleció en Nueva York, Estados Unidos, en mayo de 2024.

Sus hijos confiaron los ritos mortuorios en la Funeraria Rivera, una empresa norteamericana dedicada a trasladar fallecidos a sus países de origen en Latinoamérica.

El cadáver de Carmen debía llegar a Ecuador a finales de ese mes, sin embargo, el envío se retrasó.

Mientras tanto, la historia tomó un giro inesperado en Guatemala.

Dos familias afectadas por la confusión

Los familiares de Elder Emilio García también pusieron su confianza en la misma empresa. Ellos se reunieron para despedir al fallecido hombre el 26 de mayo.

La sorpresa fue mayor cuando al abrir el ataúd se toparon con que el cuerpo no correspondía al de su pariente, sino al de una mujer de avanzada edad.

La noticia se viralizó en los medios y redes sociales locales, hasta que trascendió a otros países a través de la plataforma de videos TikTok.

Los familiares de Maldonado la reconocieron al ver las fotos difundidas en Internet y de inmediato pusieron en conocimiento de la funeraria.

De acuerdo con Carlos Minchala, hijo de Carmen, la empresa calificó lo sucedido como “un pequeño error” y gestionó el intercambio de los cuerpos.

Cadáver llegó en mal estado

El cadáver de la ecuatoriana permaneció en Guatemala durante 15 días; finalmente, llegó al país a mediados de junio.

El grave error tuvo consecuencias en la conservación del cuerpo Carmen. Al carecer de un adecuado sistema de enfriamiento, la difunta fue entregada a sus familiares envuelta con plástico y en un estado avanzado de descomposición.

Verla de esta forma impactó emocionalmente a su familia.

Rosa Minchala, en declaraciones para Univisión, mostró su frustración por el trato que recibió el cuerpo de su madre: “Eso no merecía mi mamá, fue muy duro verla así, pensaba que estaba descansando y no perdida en otro país, fue una pesadilla“, comentó.

Familiares demandaron a la funeraria

Los hijos de Carmen presentaron una demanda a la funeraria por lo sucedido.

Carlos Minchala, hermano de Rosa, habló de la afectación que tuvo la familia con la equivocación: “Nos destrozaron con lo que pasó, todavía no nos recuperamos psicológicamente, ellos dijeron que les disculpemos por el error, eso no es un error así no más, fue nuestra madre, un ser querido, no es justo“, reclamó.

De acuerdo con lo dicho por el abogado de la familia al canal internacional, este no sería un caso aislado, sino que la funeraria tendría al menos 10 demandas similares.

El Departamento al Consumidor de Nueva York hizo un llamado para que otros posibles afectados por la empresa de servicios exequiales acudan a denunciar sus casos.