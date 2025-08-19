Un exjuez de Ecuador, identificado como Patricio V., enfrentará prisión tras conceder un indulto presidencial de forma irregular a un preso condenado por delincuencia organizada.

Más noticias:

Exjuez concedió indulto presidencial de forma irregular

La Fiscalía General del Estado informó este martes 19 de agosto de 2025 que el exmagistrado violó el Decreto Ejecutivo 265, firmado en 2021 por el expresidente Guillermo Lasso.

La entidad informó que el exjuez liberó a un recluso que no cumplía los requisitos establecidos.

La fiscal provincial de Pichincha, Mayra Soria, explicó durante la audiencia que el decreto 265 buscaba reducir el hacinamiento carcelario al beneficiar a presos con enfermedades terminales o catastróficas.

Sin embargo, excluía a quienes enfrentaban delitos graves como delincuencia organizada o carecían de una sentencia ejecutoriada.

Patricio V., quien trabajaba en un juzgado de Guayaquil, ignoró estas condiciones al otorgar el indulto a Miguel Ángel L. en enero de 2025.

El preso no cumplía con los requisitos legales, ya que su sentencia por delincuencia organizada estaba en apelación.

La fiscal señaló que el juez había rechazado previamente el indulto en diciembre de 2024, pero cedió ante la insistencia del condenado.

Exmagistrado recibió 40 meses de prisión

Patricio V. aceptó su responsabilidad por el delito de prevaricato y optó por un procedimiento abreviado.

Esta decisión permitió una reducción de la pena, que inicialmente pudo ser mayor.

Además de la prisión de 40 meses de cárcel, el exjuez pagará una multa de 5 640 dólares y una reparación de 12 000 dólares al Consejo de la Judicatura, institución afectada por sus acciones.

El fallo también obliga al exmagistrado a grabar un video público donde explique las consecuencias legales de su conducta.

Este material se difundirá en la página web del Consejo de la Judicatura como medida de reparación simbólica.

Crisis carcelaria en Ecuador

El presidente Daniel Noboa derogó el decreto 265, el 22 de enero de 2025, junto a otros cuatro documentos.

Estas medidas las estableció Lasso bajo el argumento de aliviar la crisis carcelaria en Ecuador. Entre 2021 y 2023, el país enfrentó una ola de violencia en sus prisiones, con más de 500 presos asesinados en masacres entre bandas rivales.

Los indultos buscaban reducir el hacinamiento, pero Noboa criticó su aplicación, afirmando que solo el presidente tiene la facultad de otorgarlos bajo estrictos criterios constitucionales.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) evaluaba los expedientes de indulto, una práctica que Noboa consideró irregular. Esta derogación marcó un cambio en la política penitenciaria del país.

#ATENCIÓN | #Guayas: Patricio V. es sentenciado a 40 meses de prisión por #Prevaricato. #FiscalíaEc demostró que, como juez de Garantías Penitenciarias, concedió de forma irregular un indulto presidencial a un PPL.



Detalles ⬇️https://t.co/OutwtNjsnK pic.twitter.com/27arsNGtnB — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 19, 2025

Te recomendamos