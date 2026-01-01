Los excesos de comida y alcohol de fin de año afectan digestión, sueño y peso corporal. Alegría Dávalos, nutrióloga funcional sugiere retomar rutinas y consultar a profesionales.

Excesos de alimentos y alcohol durante fin de año provoca sobrecarga digestiva

El consumo elevado de alimentos y alcohol durante las celebraciones de fin de año provoca sobrecarga digestiva, inflamación y alteraciones metabólicas, advirtió Dávalos.

La especialista señaló que estos hábitos generan picos de glucosa e insulina, retención de líquidos y trastornos del sueño, con efectos más intensos en personas con enfermedades metabólicas.

Ante la sensación de llenura o empacho, Dávalos Vega recomendó detener la ingesta, hidratarse y realizar caminatas suaves, además de evitar acostarse inmediatamente después de comer.

Las infusiones digestivas y la respiración profunda ayudan a mejorar el proceso digestivo, mientras que comer por compromiso incrementa el malestar, explicó la experta.

Recalcó que escuchar las señales del cuerpo y respetar la saciedad evita complicaciones digestivas y reduce el riesgo de aumento de grasa corporal a corto plazo, especialmente tras jornadas prolongadas de celebraciones continuas en familia y amigos!

Para recuperar la salud se sugiere consumir proteínas de calidad y vegetales en cada comida

Tras las fiestas, la especialista aconsejó retomar el orden con rutinas saludables, horarios regulares, adecuada hidratación, consumo suficiente de proteínas de calidad y vegetales en cada comida, junto con actividad física progresiva y al menos siete horas de sueño por noche.

También sugirió priorizar alimentos simples y reales, reducir grasas visibles y eliminar el alcohol durante varias semanas, en línea con la tendencia internacional conocida como “Dry January”.

Sobre la recuperación, Dávalos indicó que una alimentación basada en proteínas magras, vegetales variados y fibra integral facilita la desinflamación y el control del peso tras los excesos. Añadió que la moderación en grasas saludables y la constancia en el movimiento diario permiten restablecer el equilibrio del organismo sin recurrir a dietas extremas

