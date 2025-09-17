El Gobierno, a través de una Resolución del Ministerio de Trabajo, estableció los parámetros de la evaluación ‘piloto’ a servidores públicos, entre octubre y noviembre de este 2025, este miércoles 17 de septiembre de 2025. El ministro subrogante, Guido Bajaña, informó que 58 475 funcionarios serán sometidos a este proceso.

Más noticias:

Los parámetros de la evaluación ‘piloto’ del Gobierno a servidores públicos

El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, viabilizó el cumplimiento de una disposición de la Ley de Integridad Pública, en la que se establece una evaluación ‘piloto’ para los servidores públicos.

El ministro subrogante, Guido Bajaña, informó que 58 475 funcionarios serán evaluados y que este primer proceso ‘piloto’ no tiene carácter sancionatorio.

Bajaña explicó que esta Guía Metodológica tiene como objetivo medir y fortalecer la gestión institucional, los procesos internos y el desempeño de los servidores públicos, mediante la fijación de objetivos, metas e indicadores cuantitativos y cualitativos.

Le puede interesar: Gobierno ejecuta desvinculación de funcionarios públicos con este criterio

Excepciones

La Resolución en la que se dispone la evaluación de los servidores públicos es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones que pertenecen a la Función Ejecutiva.

Sin embargo, el Gobierno exceptúa de la aplicación a los miembros activos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos, Comisión de Tránsito del Ecuador.

Además, a los docentes de las universidades y escuelas politécnicas públicas; y docentes bajo el régimen de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

El personal que de conformidad con los artículos 42 y 43 del Código Orgánico de la Función Judicial pertenecen a la carrera jurisdiccional, carrera fiscal o carrera de la defensoría, el personal sujeto a la carrera diplomática del servicio exterior, carrera sanitaria y el personal de empresas públicas.

Más noticias: Funcionarios públicos presentarán demanda ante la Corte Constitucional tras despidos

“Adicionalmente, se excluye a los trabajadores y servidores que tengan un régimen legal propio

para evaluación del desempeño de conformidad, con lo determinado en la Disposición General

Novena del Reglamento General a la ley Orgánica de Integridad Pública.

Pasos para la evaluación ‘piloto’ a servidores públicos

Según la Guía Metodológica del proceso, existen cuatro pasos o etapas para la evaluación ‘piloto’ de los funcionarios públicos:

Establecimiento de factores de evaluación de desempeño, por parte de las Unidades de Talento Humano en cada entidad.

de evaluación de desempeño, por parte de las Unidades de Talento Humano en cada entidad. Ejecución del proceso de evaluación, por parte de la Unidad de Talento Humano, conforme el cronograma que establezca el Ministerio del Trabajo.

del proceso de evaluación, por parte de la Unidad de Talento Humano, conforme el cronograma que establezca el Ministerio del Trabajo. Notificación de resultados al servidor público.

de resultados al servidor público. Informe de resultados, de parte de la Unidad de Talento Humano de la institución al Ministerio del Trabajo.

Le puede interesar: Gobierno anuncia fusión de ministerios y secretarías, y desvinculación de 5 000 funcionarios públicos

Los resultados serán consolidados y socializados con las 79 instituciones públicas que son parte del proceso en diciembre de este año.

Parámetros de evaluación generales y los porcentajes

El Ministerio de Trabajo indica que cada institución debe establecer sus parámetros para evaluar el desempeño de los servidores públicos.

Sin embargo, existen parámetros que regirán para todas:

Resultados institucionales : alineación del servidor con el logro de las metas. Este parámetro tiene un valor del 35% en la evaluación.

: alineación del servidor con el logro de las metas. Este parámetro tiene un valor del 35% en la evaluación. Indicadores de eficiencia institucional : medición de la productividad de cada servidor. Su valor es del 40%.

: medición de la productividad de cada servidor. Su valor es del 40%. Servicios prestados a usuarios externos : medición de la percepción de los ciudadanos. Este factor representa el 15%.

: medición de la percepción de los ciudadanos. Este factor representa el 15%. Servicios prestados a usuarios internos : evaluación de la coordinación interna. Representa el 10%.

: evaluación de la coordinación interna. Representa el 10%. Aportes al mejoramiento institucional.

Conducta institucional: cumplimiento de normas internas, a través del número de sanciones imputables.

Calificaciones

Las calificaciones van de insuficiente, con 60%, a excelente, con 100%; según la normativa vigente, con 60% un servidor público puede ser destituido con sumario administrativo.

Excelente entre 90% y 100%

Muy bueno, entre 80% y 89,9%

Satisfactorio, entre 70% y 79,99%

Regular, entre 60% y 66,99%

Insuficiente: menor al 60%

Primera evaluación con sanciones

Las evaluaciones de desempeño a los servidores públicos serán dos veces al año, es decir, semestrales.

El Ministerio de Trabajo informó que, la primera evaluación que sí conllevará sanciones se realizará entre enero y junio de 2026.

A mediados de este año, el Gobierno anunció la desvinculación de 5 000 funcionarios públicos y un plan de eficiencia y optimización del Estado.