El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil dio a conocer sobre la atención a un incendio estructural en un local comercial que afectó a un edificio aledaño.

Más noticias

Emergencia en Guayaquil

El humo alertó a los comerciantes de la 6 de Marzo y Francisco de Marzo, en donde las llamas se encendieron dentro de un local.

Los testigos llamaron al 911 para pedir ayuda de los Bomberos, quienes acudieron a atender la alerta.

Para ello, despacharon tres unidades de combate, un camión escalera, un tanquero, dos vehículos de rescate y tres ambulancias.

De inmediato, los ‘casaca roja’ trabajaron en el control del fuego para evitar que consumiera todo el lugar.

Además, tuvieron que evacuar a 16 personas de un edificio aledaño de cuatro pisos que se encuentra en la parte trasera del local afectado. Este fue afectado por el humo que salía del inmueble donde se registraba el incendio.

Seis ambulancias del Cuerpo de Bomberos atendieron a las personas afectadas. Sus paramédicos brindaron atención de primeros auxilios a personas que sufrieron afectaciones por la inhalación del humo.

También atendieron a tres trabajadores que fueron alcanzados por el fuego y presentan quemaduras de primer grado, estas fueron derivadas a casas de salud para que recibieran la atención especializada.

En cuanto al fuego, este fue controlado y extinguido; sin embargo, el personal de Bomberos continúa en el sitio realizando inspecciones e investigaciones para dar con la causa. La circulación vehicular está habilitada en la zona.

Según el reporte del Servicio de Emergencias ECU911, la emergencia fue reportada a la central única a las 09:59. De inmediato se coordinó la movilización del contingente de emergencia del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

#BCBGInforma | Atendemos alerta por incendio en Seis de Marzo y Francisco de Marzo. Despachamos tres unidades de combate, un camión escalera, un tanquero, dos vehículos de rescate y tres ambulancias. 🚒🚑 pic.twitter.com/AsFJehKpbT — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) September 3, 2025

Te recomendamos