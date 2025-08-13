Los estudiantes ecuatorianos de Medicina lanzaron el Protocolo de Prevención contra la Deportación de Médicos Residentes Temporarios.

Estudiantes ecuatorianos de Medicina buscan permanecer en Argentina

La Asociación de Estudiantes Ecuatorianos en Argentina (AEEA) lanzó oficialmente este protocolo, respaldados por organismos de defensa de derechos humanos de Argentina.

Esta colaboración se realiza con el objetivo de proteger la permanencia legal en el país de los médicos residentes temporarios y evitar su expulsión de Argentina.

Como parte de este protocolo, la AEEA realizará un registro de los médicos migrantes considerados en riesgo de expulsión o deportación de Argentina.

También se activará una red de respuesta ante la posible llegada de órdenes de expulsión. Así como la coordinación con organismos de Derechos Humanos y reuniones de asesoramiento.

Esta polémica se levantó tras el fraude descubierto en la última evaluación. Argentina puso bajo la lupa a los médicos extranjeros que rindieron los exámenes y que hoy atienden a los pacientes en Argentina.

Ecuador se pronunció sobre caso de estudiantes de Medicina ecuatorianos en Argentina

En un comunicado, el Gobierno y la Senescyt manifestaron su rechazo ante el reciente anuncio del Ministerio de Capital Humano de la República Argentina. En este anuncio se establece que únicamente se convalidarán los títulos médicos emitidos por universidades acreditadas por la Federación Mundial de Educación Médica (WFME).

El comunicado señala que el Gobierno ecuatoriano rechaza categóricamente todo acto de deshonestidad académica, y cualquier práctica que atente contra la integridad y la ética profesional.

Además, señala que en Ecuador, las 22 carreras de Medicina ofertadas por las diferentes universidades se encuentran acreditadas ante el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) y cumplen con exigentes estándares técnicos nacionales e internacionales, lo que garantiza que sus graduados cuentan con una formación sólida y de calidad.

Se aclara que la acreditación de estas carreras es el resultado de rigurosos procesos de evaluación desarrollados por el CACES, con el objetivo de asegurar que la formación de los profesionales de la salud responda a las más altas exigencias académicas y éticas.

El CACES ha realizado todas las gestiones ante la Federación Mundial de Educación Médica (WFME) para acreditarse como organismo evaluador reconocido por esta instancia internacional.

Como resultado, ha recibido la respuesta oficial que lo declara organismo elegible, por lo que en el próximo proceso de evaluación de carreras de salud se podrá llevar a cabo este procedimiento.

