Estos son los pasos para transmitir la ciudadanía de Estados Unidos a un niño ecuatoriano

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador dio a conocer cómo se debe realizar el proceso para que un niño nacido en Ecuador reciba la ciudadanía estadounidense de uno de los padres.

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Transmisión de ciudadanía

Si tu hijo nació en Ecuador pero uno de los padres es ciudadano estadounidense, puedes seguir un trámite para que tu hijo se beneficie de la ciudadanía.

Este trámite se realiza en línea a través de CRBA (Consular Report of Birth Abroad), que es una plataforma en línea del Gobierno de los Estados Unidos para solicitar el Reporte Consular de Nacimiento en el Extranjero. Ese documento confirma la ciudadanía estadounidense de un niño nacido fuera de Estados Unidos.

Todas las solicitudes deben hacerse en línea; no se aceptan aplicaciones en papel ni en persona sin haber completado el proceso virtual.

Estos son los pasos:

Crea tu cuenta en la página https://mytravel.state.gov/s/

Inicia una solicitud de CRBA

Sube todos los documentos a la plataforma

Realiza el pago en línea

Agenda tu cita

Asiste con tu hijo al Consulado el día programado

Toda la información referente la puedes encontrar aquí.

La tarifa del Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero es de 100 dólares.

La Ley de Ciudadanía Infantil de 2000, Ley de Inmigración y Nacionalidad, Artículos 321 y 322, prevé la adquisición acelerada de la ciudadanía estadounidense en algún momento después del nacimiento para los hijos de ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero, incluidos los hijos adoptivos, siempre que se cumplan todos los requisitos legales.

Los niños nacidos en el extranjero que no adquirieron la ciudadanía estadounidense al nacer (porque sus padres no cumplieron con los requisitos de transmisión) no son elegibles para una CRBA.

¿Tu hijo nació en Ecuador y uno de los padres es ciudadano estadounidense?

⁰Ahora todo el proceso de transmisión de ciudadanía se hace en línea con eCRBA. Fácil, seguro y obligatorio para todos los casos. pic.twitter.com/zPLwU1R1Vb — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) December 9, 2025

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