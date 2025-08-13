El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo correspondiente a 2024. El documento, con observaciones sobre 198 países y territorios, incluye a Ecuador. Según la cadena CNN, combina señalamientos por abusos con reconocimientos a medidas de seguridad aplicadas por algunos gobiernos.

Ecuador en el informe de derechos humanos de Estados Unidos

En el capítulo sobre Ecuador, el informe recuerda que en 2024 el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción y declaró un conflicto armado interno para enfrentar la violencia de grupos delictivos. La medida incluyó la clasificación de 22 organizaciones criminales como “terroristas” y el despliegue de fuerzas armadas y policía en operativos que dejaron 15 muertos.

El documento identifica problemas como asesinatos arbitrarios o ilegales, tortura, tratos crueles, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión y de prensa, y deficiencias en condiciones laborales. También reporta un aumento de secuestros y extorsiones por parte de grupos criminales, así como motines carcelarios con fugas de reclusos.

A pesar de estos señalamientos, el texto afirma que “el Gobierno tomó pasos creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos a los derechos humanos”.

Libertad de prensa y seguridad de periodistas en Ecuador

El informe detalla que periodistas sufrieron agresiones, amenazas y ataques, tanto de autoridades locales como de grupos criminales. Entre enero y agosto, Fundamedios registró 22 agresiones atribuidas a organizaciones delictivas y terroristas.

Uno de los episodios más graves ocurrió el 30 de enero, cuando hombres armados irrumpieron en los estudios de TC Televisión en Guayaquil durante una transmisión en vivo, golpearon y retuvieron a trabajadores. También se reportaron restricciones en el acceso a información pública y casos de censura.

El documento menciona que algunos medios quedaron fuera de chats oficiales y que las denuncias de censura no recibieron investigaciones adecuadas. El 10 de junio, el programa televisivo Los Irreverentes salió del aire; aunque el canal alegó motivos comerciales, el informe lo registra en un contexto de limitaciones a la prensa.

En marzo, el Gobierno firmó las declaraciones de Chapultepec y Salta para reforzar la libertad de expresión, y en agosto emitió un decreto que establece medidas de prevención y protección para periodistas, como mapeo de riesgos, protocolos de seguridad y capacitación.

Condiciones laborales, desapariciones y otros señalamientos

El informe indica que la informalidad laboral alcanzó el 53,5 % en junio y que la falta de inspectores limita la aplicación efectiva de las leyes, en especial en la minería ilegal presente en 17 provincias. Advierte trabas para registrar sindicatos, despidos de dirigentes durante ese proceso y problemas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, con casos donde empleadores obligaron a trabajadores agrícolas a regresar a plantaciones tras fumigaciones.

También recoge denuncias de desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad, como el caso en la cárcel de Cotopaxi, y menciona detenciones arbitrarias durante los estados de excepción. Registra testimonios de tortura en prisión, como golpes, asfixia con agua y descargas eléctricas para obtener información sobre armas o drogas.

En el ámbito social, el documento estima que 30 000 niñas y adolescentes viven en uniones tempranas y alerta sobre la discriminación y limitaciones que enfrentan migrantes y refugiados para acceder a empleo, educación y vivienda, pese a políticas de regularización.

Informe de Estados Unidos sobre Brasil y El Salvador

En Brasil, el documento reporta un deterioro de los derechos humanos en 2024, con restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión e Internet, y medidas judiciales que afectaron a partidarios del expresidente Jair Bolsonaro. También menciona el bloqueo temporal de la red social X por decisión del Supremo Tribunal Federal.

En El Salvador, indica que no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos, aunque reconoce que la violencia se mantuvo baja por el régimen de excepción. Organizaciones no gubernamentales denuncian detenciones arbitrarias y suspensión de garantías bajo el Gobierno de Nayib Bukele.