El Comité Nacional Erfen se reunió el 7 de agosto para analizar las condiciones oceanográficas e hidrometeorológicas de julio y elaborar las perspectivas climáticas para agosto en Ecuador.

Fenómeno El Niño tuvo rangos neutros

Erfen también informó que los indicadores regionales de El Niño se mantuvieron en rangos neutros. Además, la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en el Pacífico Central y Oriental estuvo cerca a la normal, con valores de 27.24°C y 22.24°C, respectivamente.

La TSM disminuyó notablemente frente al perfil costero continental y al oeste de las islas Galápagos, con respeto a junio.

En julio, las condiciones del mar ecuatoriano se mantuvieron cercanas a los valores típicos de la época.

Los sistemas meteorológicos como la Zona de Convergencia Intertropical, las Ondas del Este y el ingreso de masas de aire frio desde el sur del continente provocaron precipitaciones entre normales y por encima de lo normal, excepto en la región Insular y en la costa central y sur.

Agosto será un mes lluvioso

Para agosto, el Erfen señala que se prevén lluvias ocasionales en el norte e interior de la región Litoral e Insular.

En la Sierra, los eventos lluviosos se concentrarán en el norte y centro de la cordillera oriental, mientras que en la Amazonía las lluvias continuarán intensas, conforme el comportamiento normal de la época.

En el mar ecuatoriano se esperan condiciones alrededor de la neutralidad con disminución de la TSM, lo que favorecería una productividad biológica de moderada a alta, relacionada con aguas ricas en nutrientes, señala Erfen.

Finalmente, los pronósticos internacionales indican una probabilidad superior al 60% de que las condiciones en el Pacífico Central y Oriental se mantengan neutras durante el trimestre agosto-septiembre-octubre.

