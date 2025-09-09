El Ejército de Ecuador confirmó dos de sus miembros fallecieron este martes 9 de septiembre de 2025, uno en un cuartel de Quito y otro en Loja.

Dos militares fallecieron en cuarteles de Quito y Loja

El Ejército Ecuatoriano difundió un comunicado este martes en el que confirmó el deceso de dos militares.

La entidad identificó a los uniformados como Luis Ch., cabo primero, y Andrews G., soldado de reserva.

La institución no dio detalles de las circunstancias en las que fallecieron los militares; únicamente explicaron que Luis Ch. murió en las instalaciones del Fuerte Militar Eplicachima, en Quito, y que Andrews G. falleció en el Grupo de Artillería 7 Cabo Minacho, en Loja.

Ejército no detalló las causas de los decesos

Según el comunicado, de inmediato se informó de lo acontecido a las autoridades para que procedan con las investigaciones para dar con las causas de los decesos.

Ambos casos sucedieron alrededor de las 14:00 de este martes, indicó el Ejército.

La entidad expresó su solidaridad con los familiares de los militares fallecidos.

“Estas irreparables pérdidas nos recuerdan la importante labora que cumplen nuestros soldados en las operaciones militares que se ejecutan actualmente y la importancia de cada uno de ellos para mantener la paz y seguridad de la Patria”, mencionó la institución en su comunicado.

Detienen a 16 militares por filtración de información

El Ejército Ecuatoriano informó este miércoles 3 de septiembre de 2025, que se llevaron a cabo allanamientos en distintas unidades militares y domicilios particulares en varias provincias del país, como parte de una investigación en curso relacionada con la filtración de información y operaciones ilícitas.

En el operativo, coordinado entre la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, fueron capturados 16 militares y cinco civiles, quienes fueron puestos a órdenes de la justicia ordinaria.

Según el comunicado oficial, la investigación se originó a partir de operaciones de inteligencia militar. En ese marco, se descubrió la existencia de datos sensibles filtrados sobre operaciones militares en la zona fronteriza.

