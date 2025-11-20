El proyecto de ludobibliotecas suma un espacio en Loja. Con este se completan 11 a escala nacional. La inauguración del nuevo lugar se dio este jueves, 20 de noviembre de 2025.

Ludobibliotecas se desarrollan en Ecuador

La ludobiblioteca se encuentra en el Museo y Centro Cultural de Loja y se lanzó en el marco de la Décima Edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura refirió que el espacio se financió mediante un aporte público–privado de 47 619,01 dólares y beneficiará a cerca de 100 000 niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa se desarrolla junto a la fundación Unidos por la Educación y cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Los objetivos con los nuevos espacios

Según la Cartera de Estado, el proyecto impulsa el hábito lector, el acceso al libro y el vínculo con la cultura ecuatoriana desde experiencias lúdicas para el uso del tiempo libre de las familias.

El programa mantiene una proyección nacional y aspira a llegar a las 24 provincias de Ecuador, en el trabajo articulado entre el sector público y el sector privado. Esto a través del incentivo tributario del 150 % de deducibilidad del Impuesto a la Renta para auspicios culturales.

Desde el Ministerio se anunció que antes de finalizar el 2025 se incorporarán dos nuevas ludobibliotecas en Cuenca y Esmeraldas.

Actualmente, las ludobibliotecas funcionan en Loja, Quito, Guayaquil, Riobamba, Manta, Babahoyo, San Cristóbal (Galápagos), Latacunga y unidades educativas que integran estos espacios dentro de su jornada escolar.

📚✨ ¡Loja ya cuenta con su Ludobiblioteca!



¿Qué ofrecer las ludobibliotecas?

Cada lugar ofrece atención en horarios establecidos y dispone de infraestructura, mobiliario especializado y material de calidad que promueve la participación de niñas y niños en actividades educativas y culturales.