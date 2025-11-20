El proyecto de ludobibliotecas suma un espacio en Loja. Con este se completan 11 a escala nacional. La inauguración del nuevo lugar se dio este jueves, 20 de noviembre de 2025.
Ludobibliotecas se desarrollan en Ecuador
La ludobiblioteca se encuentra en el Museo y Centro Cultural de Loja y se lanzó en el marco de la Décima Edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja.
El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura refirió que el espacio se financió mediante un aporte público–privado de 47 619,01 dólares y beneficiará a cerca de 100 000 niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa se desarrolla junto a la fundación Unidos por la Educación y cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
Los objetivos con los nuevos espacios
Según la Cartera de Estado, el proyecto impulsa el hábito lector, el acceso al libro y el vínculo con la cultura ecuatoriana desde experiencias lúdicas para el uso del tiempo libre de las familias.
El programa mantiene una proyección nacional y aspira a llegar a las 24 provincias de Ecuador, en el trabajo articulado entre el sector público y el sector privado. Esto a través del incentivo tributario del 150 % de deducibilidad del Impuesto a la Renta para auspicios culturales.
Desde el Ministerio se anunció que antes de finalizar el 2025 se incorporarán dos nuevas ludobibliotecas en Cuenca y Esmeraldas.
Actualmente, las ludobibliotecas funcionan en Loja, Quito, Guayaquil, Riobamba, Manta, Babahoyo, San Cristóbal (Galápagos), Latacunga y unidades educativas que integran estos espacios dentro de su jornada escolar.
¿Qué ofrecer las ludobibliotecas?
Cada lugar ofrece atención en horarios establecidos y dispone de infraestructura, mobiliario especializado y material de calidad que promueve la participación de niñas y niños en actividades educativas y culturales.
- Loja – Loja:
Museo y Centro Cultural de Loja (calles Bolívar y Bernardo Valdivieso)
Atención: martes a viernes, de 10:00 a 16:00; sábados, de 10:00 a 14:00
- Quito – Pichincha:
Biblioteca Nacional Eugenio Espejo
Atención: martes a viernes 9:00–16:30; sábado 9:00–13:00
- Guayaquil – Guayas:
Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo
Atención: miércoles a domingo 9:00–17:00 (último ingreso 16:30)
- Riobamba – Chimborazo:
Museo y Centro Cultural de Riobamba
Atención: martes a viernes 9:00–16:30; sábado 10:00–16:00
- Manta – Manabí:
Museo y Centro Cultural de Manta
Atención: martes a viernes 10:00–16:00; sábado 10:00–14:00
- Babahoyo – Los Ríos:
Casa de la Cultura Núcleo Los Ríos
Atención: lunes a viernes 8:00–16:30
- San Cristóbal – Galápagos:
Casa de la Cultura Núcleo Galápagos
Atención: lunes, martes, miércoles y viernes 9:00–11:00 y 14:00–17:00
- Guayaquil – Guayas:
Unidad Educativa Jorge Villegas Serrano
Atención: jornada escolar (lunes a viernes).
- Guayaquil – Guayas:
Unidad Educativa Othón Castillo Vélez
Atención: jornada escolar (lunes a viernes)
- Manta – Manabí:
Unidad Educativa El Palmar
Atención: jornada escolar
- Latacunga – Cotopaxi:
Unidad Educativa San José de Guaytacama
Atención: jornada escolar (lunes a viernes)