El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó que amplió el proceso de matrículas para el Bachillerato Técnico en modalidad semipresencial, correspondiente al régimen Sierra–Amazonía en temporalidad intensiva.

Más plazo para el bachillerato técnico intensivo

Los aspirantes podrán inscribirse hasta el 12 de diciembre de 2025. La propuesta académica está dirigida a jóvenes, adultos y adultos mayores que mantienen su escolaridad inconclusa.

Según el Ministerio, el programa busca mejorar la empleabilidad mediante una formación técnica vinculada con diversos sectores productivos. Las personas que desean culminar el bachillerato encuentran en esta oferta una alternativa que combina estudios generales y competencias aplicadas a distintos campos laborales.

La estructura del bachillerato técnico

La estructura del Bachillerato Técnico se organiza a partir del catálogo de figuras profesionales. La oferta incluye tres áreas técnicas: Artística; Deporte y Salud; y Técnica.

Además, incorpora ocho familias profesionales: Diseño; Salud y Servicio; Agropecuaria; Construcción Sostenible; Industrial; Tecnologías; Administrativa y Financiera; y Turismo. En total, los estudiantes pueden escoger entre 22 figuras profesionales.

El programa está disponible exclusivamente para personas mayores de 18 años que no iniciaron o desean culminar el bachillerato.

¿Cómo inscribirse para el programa?

Para inscribirse, los interesados deben presentar un documento de identificación: cédula, pasaporte, carné de refugiado o código temporal. A la par, los certificados de promoción de los módulos 4, 5 y 6 de Post-alfabetización o de los grados correspondientes a Educación General Básica Media y Superior.

Si el aspirante no cuenta con su expediente académico, puede solicitar un examen de ubicación en el distrito educativo.

Las personas interesadas pueden llamar a Atención Ciudadana a los teléfonos (02) 3961300, (02) 3961400, (02) 3961500 o al 1800 Educación.

Luego deben acudir a una de las 12 instituciones educativas habilitadas en ocho provincias para entregar los documentos. El proceso es gratuito.

¿Cuánto dura el bachillerato técnico intensivo?

El programa funciona en ciclos de 100 días, dentro de un periodo de 18 meses, que incluye ocho semanas de nivelación técnica.

Los estudiantes asisten de 18:00 a 22:00 y cumplen actividades sincrónicas. Las tutorías docentes se desarrollan de 16:00 a 18:00 y son obligatorias para los docentes, mientras que los estudiantes pueden acceder de manera opcional.