Tras siete años, Ecuador retoma la Encuesta Steps, una herramienta para conocer el estado de salud de la población y los factores en enfermedades consideradas crónicas. La implementación se anunció este martes, 16 de septiembre de 2025.

Se contemplan los riesgos relacionados con padecimientos no transmisibles (ENT) como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares y obesidad.

Más noticias

Enfermedades crónicas en Ecuador y la Encuesta Steps

El Ministerio de Salud Pública (MSP) lidera la propuesta, con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La segunda ronda de esta encuesta se desarrollará entre el 19 de septiembre y el 19 de noviembre de 2025. Según la entidad, la iniciativa llegará a más de 6 000 hogares a escala nacional.

Información clave para políticas públicas

Según declaraciones de Eva María Mera, directora ejecutiva del INEC, contar con información estadística transparente y accesible es fundamental para construir políticas públicas efectivas.

La Encuesta utiliza una metodología desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De acuerdo con el Ministerio, este enfoque estandarizado permite recoger datos confiables y comparables internacionalmente, para evaluar y planificar las respuestas en salud pública.

#BOLETÍN | Retomamos la Encuesta STEPS para fortalecer la prevención y control de enfermedades crónicas.

Del 19/09 al 19/11, más de seis mil hogares del país participarán en este esfuerzo conjunto con la @OPSOMSEcuador/OMS e @Ecuadorencifras.



Lee más👉 https://t.co/gkezaPGUnN pic.twitter.com/3Q1atrDD7w — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) September 16, 2025

La importancia de los datos

Sonia Quezada, representante de OPS en Ecuador, refirió que la propuesta permite monitorear factores de riesgo en personas entre 18 y 69 años, mediante un método secuencial que facilita la recopilación y análisis de datos.

Más sobre el tema: Enfermedades crónicas costarán 47 billones de dólares en el 2030

Por su parte, el viceministro de Gobernanza de la Salud, Bernardo Darquea, subrayó que esta encuesta no es solo un ejercicio estadístico y cada respuesta ciudadana será la base para construir un país más sano.

Participación ciudadana y salud pública

El MSP invitó a todas las familias seleccionadas, según el muestreo técnico del INEC, a participar activamente en el proceso.

La entidad indicó que la información recabada servirá para reforzar la prevención, mejorar la atención primaria y alinear las políticas públicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Decenal de Salud.

Te recomendamos: