Ecuador refuerza su preparación para la temporada invernal de 2026

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Ecuador ajusta su planificación operativa para reducir los impactos previstos por la temporada invernal 2026. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó este 9 de diciembre de 2025 que cuenta con recursos estratégicos para atender emergencias y que ya proyectó el presupuesto requerido para 2026, según las necesidades identificadas en territorio.

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Además, la SNGR señaló que mantiene un stock de Asistencia Humanitaria valorado en 4,5 millones de dólares. Los insumos incluyen kits de primera respuesta, kits complementarios de alimentos, kits de dormir, de higiene, de limpieza, de vajilla y kits complementarios de volcán.

Estos recursos están distribuidos en provincias con mayor probabilidad de afectación, como parte de una estrategia que busca acelerar la respuesta durante eventos climáticos, agregó.

La institución también dispone de recursos para alojamientos temporales, que abarcan kits de alojamiento, de Albergue, de Cocina y bienes individuales como carpas, duchas y biombos. En coordinación con los gobiernos locales, se identificaron 2 877 terrenos e infraestructuras que pueden activarse como albergues en caso de emergencia.

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Presupuesto inicial para 2026

Como parte de la preparación institucional, se asignaron 3 millones de dólares destinados a enfrentar la temporada invernal del próximo año. Según la SNGR, estos fondos permitirán fortalecer las labores de prevención, respuesta y sostenibilidad operativa en zonas vulnerables.

La planificación incluye acciones para mejorar la preparación comunitaria, optimizar la logística de distribución de insumos y actualizar los protocolos de actuación durante emergencias climáticas.

Cooperación internacional y financiamiento contingente

El Gobierno mantiene un trabajo permanente con organismos internacionales para ampliar las líneas de crédito contingente. Estos mecanismos buscan financiar acciones de respuesta, recuperación temprana, asistencia humanitaria, fortalecimiento institucional, infraestructura crítica y sistemas de alerta, señaló la institución

Además, la SNGR indicó que estas herramientas financieras permitirán sostener la gestión de riesgos a largo plazo y mejorar la capacidad del país para enfrentar eventualidades climáticas de mayor intensidad.

Compromiso institucional

Las autoridades reiteraron que la reducción del riesgo y la protección de la ciudadanía siguen siendo prioridades nacionales. La estrategia anticipada, enfatizó la SNGR, es clave para minimizar los impactos de la temporada invernal de 2026.

Información externa: Gestión de Riesgos

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