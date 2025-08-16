El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) dio a conocer las condiciones del clima presentes en Ecuador este sábado 16 de agosto de 2025, cuando se registrarán niveles de radiación ultravioleta extremadamente altos.

Más noticias

Radiación ultravioleta

El Inamhi dio a conocer que este sábado 16 de agosto, las condiciones climáticas en Ecuador variarán de acuerdo con la región; sin embargo, un factor común es la radiación ultravioleta en niveles entre altos y muy altos.

La disminución de nubosidad en el cielo ocasiona que los rayos solares puedan penetrar directamente a la superficie de la Tierra, sin filtros. Esto hace que los niveles de la radiación ultravioleta se intensifiquen. Pero también, esta puede ser fuerte incluso con nubosidad, así que no te confíes.

Hoy, las provincias con radiación solar con niveles altos son:

Esmeraldas

Santo Domingo

Cañar

En cambio, las provincias que tendrán radiación UV en niveles extremadamente altos son:

Manabí

Santa Elena

Guayas

El Oro

Loja

Carchi

Imbabura

Cotopaxi

Tungurahua

Bolívar

Chimborazo

Azuay

Pichincha

Y todas las provincias de la Amazonía, por lo se recomienda tomar precauciones.

Precauciones ante los altos niveles de radiación UV

El Inamhi advierte sobre los niveles de radiación ultravioleta en niveles extremadamente altos y altos en Ecuador, por ello es importante tomar precauciones:

Usa siempre protector solar

No te expongas directamente al sol entre las 10:00 y las 15:00 en las áreas que tienen radiación solar fuerte

Usa de preferencia ropa que cubra tu piel para que te proteja de los rayos solares

Procura usar gafas y gorra si vas a estar en exteriores

Lleva siempre paraguas, te puede ayudar a cubrir del sol y también por si las lluvias se hacen presentes