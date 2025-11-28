Ecuador presenta propuestas para protección de iguanas de Galápagos en la COP20 de CITES

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Ecuador, a través del Ministerio de Ambiente y Energía, presentó dos propuestas clave para fortalecer la protección de las iguanas de Galápagos en la COP20 de CITES, que se desarrolla en Uzbekistán y reúne a más de 180 Estados hasta el 5 de diciembre de 2025.

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Las propuestas de Ecuador para la protección de las iguanas de Galápagos en la COP20 de CITES

El Gobierno de Ecuador presentó dos propuestas para la protección de las iguanas de Galápagos en la COP20 de CITES.

El objetivo es combatir el tráfico ilegal y asegurar que las especies emblemáticas de Galápagos permanezcan protegidas en su entorno natural.

Las propuestas

La Propuesta 22 del Gobierno en la COP20 de CITES plantea transferir a la iguana marina (Amblyrhynchus cristatus) del Apéndice II al Apéndice I de CITES, considerando sus 11 poblaciones como unidades de conservación independientes.

La Propuesta 23 busca incluir en el Apéndice I a todo el género Conolophus.

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Este género agrupa a las tres iguanas terrestres endémicas del archipiélago: Conolophus marthae, Conolophus pallidus y Conolophus subcristatus.

Las acciones se enmarcan en el cumplimiento de una sentencia judicial de octubre de 2022.

Se busca reforzar las medidas de protección, manejo y conservación de las iguanas y tortugas de Galápagos, consideradas parte esencial del patrimonio natural del país.

Más control para frenar el comercio internacional

Aunque estas especies cuentan con protección desde 1975, aún existen presiones por el comercio internacional de ejemplares vivos.

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La inclusión en el Apéndice I permitirá un control más estricto, obligará al registro de centros de cría en el exterior y exigirá la verificación del origen legal de los animales.

Informe externo: Galápagos

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