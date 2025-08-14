El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional registró dos sismos en tres horas en Ecuador, este jueves 14 de agosto de 2025.

Sismo cerca a Latacunga, en Cotopaxi

El IG reportó el primero de los sismos a las 11:46 de este miércoles. El informe revisado de la entidad mostró que el epicentro tuvo lugar a 23,02 kilómetros de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi.

Este temblor tuvo una magnitud de 3.2 y una profundidad de cuatro kilómetros. Usuarios en redes sociales no reportaron haberlo sentido.

[REVISADO]

Evento: igepn2025pwjk

Ocurrido: 2025-08-14 11:46:28

Mag.: 3.2MLv

Prof.: 4.0 km

Lat.: 0.628° S

Long.: 78.375° W

Localizado: a 23.02 km de Latacunga, Cotopaxi

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/jthLVdvyaR pic.twitter.com/k3t0EoQgID — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 14, 2025

Temblor en Santo Domingo de los Tsáchilas fue sentido este jueves

Luego de unas horas, a las 14:37, Ecuador tuvo un nuevo sismo.

El Instituto Geofísico informó que un temblor de 3.5 de magnitud se registró en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

El epicentro del movimiento telúrico fue localizado a 17,41 kilómetros de la ciudad principal, Santo Domingo. La profundidad fue de 12 kilómetros.

A diferencia de la primera alerta, este sismo sí fue reportado por la ciudadanía. En las redes sociales del IG, usuarios lo describieron como “rápido, pero fuerte“.

“Fue corto, se sintió como una sacudida. Sentí que mi casa rebotaba”, comentó una ciudadana.

[REVISADO]

Evento: igepn2025pwpb

Ocurrido: 2025-08-14 14:37:45

Mag.: 3.5MLv

Prof.: 12.0 km

Lat.: 0.396° S

Long.: 79.170° W

Localizado: a 17.41 km de Sto Domingo, Sto de los Tsachilas

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/fJbPo5Amlg pic.twitter.com/ZunIVCeZuW — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 14, 2025

Cinturón de Fuego

Los temblores en Ecuador son recurrentes debido a su ubicación en una región de alta actividad geológica.

El país se encuentra en el Cinturón de Fuego, una zona donde convergen varias placas tectónicas. Esta interacción genera sismos de diferentes magnitudes, desde imperceptibles hasta destructivos.

Ecuador se sitúa en una zona de colisión tectónica, donde la placa Nazca se desliza bajo la placa Sudamericana. Este movimiento genera tensiones en las fallas tectónicas, que al romperse producen temblores.

Los deslizamientos debajo de otras placas frente a la costa ecuatoriana y las fallas internas en el continente explican la recurrencia de estos eventos, según el Instituto Geofísico.

Además, el país alberga volcanes activos que también contribuyen a la actividad sísmica. La combinación de estos factores convierte a Ecuador en un territorio de alta vulnerabilidad.

