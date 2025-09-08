Carolina Jaramillo, vocera de la Presidencia de la República, explicó este lunes 8 de septiembre de 2025 los requisitos que deberán cumplir los refugiados que podrían llegar al país como parte de un acuerdo en diálogo con Estados Unidos. Señaló que el programa tendrá límites claros y que Ecuador mantendrá la decisión final sobre cada caso.

Sommerfeld anticipó detalles del programa de refugiados en Ecuador

La canciller Gabriela Sommerfeld habló del tema antes de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien estuvo en Ecuador el 3 de septiembre. En entrevista con Ecuavisa señaló que el convenio responde a un pedido de Washington.

Indicó que, en el caso de Ecuador, se trataría de un programa limitado que aplicaría únicamente a personas refugiadas de ciertas nacionalidades.

Explicó que los beneficiarios no podrán tener antecedentes de delincuencia ni enfermedades graves y deberán encontrarse en buen estado de salud. Sommerfeld estimó que podrían llegar hasta 300 personas por año.

Requisitos explicados por Carolina Jaramillo

En la rueda de prensa del 8 de septiembre, Jaramillo detalló que los solicitantes deberán ser hispanohablantes, no menores de edad y no registrar enfermedades catastróficas. Reiteró que Ecuador mantendrá el poder de veto, lo que permitirá rechazar casos específicos que no cumplan con los parámetros definidos.

La vocera recalcó que la medida no implicará un ingreso masivo de personas y que el país evaluará cada solicitud bajo los criterios establecidos en el convenio.

Cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad

Jaramillo añadió que este diálogo se desarrolla en el marco de la cooperación bilateral con Estados Unidos.

Recordó que Washington incluyó recientemente a los Lobos y a los Choneros en la lista de organizaciones terroristas extranjeras.

Esa decisión abrió la posibilidad de intercambiar información, ejecutar incautaciones de activos y reforzar controles financieros relacionados con esas estructuras.

Otros temas abordados en Carondelet

Durante la misma jornada, Jaramillo también respondió preguntas sobre la consulta popular y el papel del Consejo de Participación Ciudadana.

Dijo que la Secretaría Jurídica de la Presidencia trabaja en nuevas propuestas para presentarlas a la Corte Constitucional. Además, mencionó que el Ejecutivo se prepara para la marcha convocada el 11 de septiembre en Guayaquil.