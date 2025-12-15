Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El Ministerio de Desarrollo Humano activó una campaña para prevenir el trabajo infantil y la mendicidad, que aumentan en diciembre.

La estrategia apunta a Quito y a otras ciudades con mayor incidencia.

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Ecuador activa campaña para frenar el trabajo infantil y la mendicidad

El Ministerio de Desarrollo Humano activó este lunes 15 de diciembre de 2025 en Quito la campaña ‘Derechos con Dignidad’. Lo hizo para prevenir el trabajo infantil y la mendicidad, problemáticas que se intensifican durante diciembre en Ecuador, según información de EFE.

La iniciativa prioriza la protección de derechos y el acceso a servicios sociales para poblaciones en situación de vulnerabilidad. Lo hace con énfasis en la niñez y la adolescencia en espacios urbanos y rurales.

Prevención del trabajo infantil en diciembre

La ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira, afirmó que la capital ecuatoriana figura entre las ciudades donde estas prácticas se agudizan en esta época del año.

La autoridad explicó que la iniciativa busca sensibilizar a la ciudadanía para que no entregue dinero en las calles a niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, quienes con frecuencia resultan utilizados por grupos delincuenciales y mafias. La campaña promueve una respuesta responsable y el uso de canales formales de ayuda social.

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Resultados de la campaña Derechos con Dignidad

La campaña se ejecuta por tercer año consecutivo y permitió identificar a más de 6 000 personas en condición de mendicidad entre 2023 y 2024.

De ese total, 747 personas salieron de la mendicidad y del trabajo infantil mediante procesos de rescate y protección social, detalló la ministra durante el acto oficial.

Los casos recibieron acompañamiento institucional, evaluaciones de riesgo y derivaciones a programas de apoyo, educación y atención prioritaria para sus familias.

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Acciones y canales de donación habilitados

Para este año, la cartera de Estado prevé identificación y abordajes en calles, plazas, parques y avenidas, además de jornadas de sensibilización ciudadana y actividades de contención en comunidades y ciudades con mayor número de casos.

Rovira invitó a la ciudadanía a entregar alimentos no perecederos, juguetes, ropa en buen estado y golosinas en los puntos seguros habilitados en oficinas del ministerio en todo el país.

La funcionaria aseguró que más de 8 000 personas participan a escala nacional para que la solidaridad ciudadana se canalice de forma segura y eficaz.

El ministerio indicó que la campaña coordina con gobiernos locales, sistemas de protección y organizaciones sociales para fortalecer la atención integral, la prevención y la restitución de derechos durante la temporada de mayor riesgo.

Con información de EFE