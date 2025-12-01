El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó este lunes 1 de diciembre de 2025 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un nuevo temblor.

Más noticias

Temblor en Santa Elena

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 00:35 de este lunes 1 de diciembre con una magnitud de 4.3 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 55 km desde la superficie, a una latitud de 2.215° S y a una longitud de 80.272° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 30,31 km de la ciudad de Santa Elena, en la provincia de Santa Elena.

En redes sociales, usuarios confirmaron haber sentido el sismo, incluso algunas personas comentaron haber sentido dos ‘remezones’.

Los reportes llegaron desde la vía a Daule, San Eduardo, Guayaquil, Ciudad Santiago, Kennedy Norte, vía a Salitre, suburbio, Salinas, Durán, centro y sur de Guayaquil, etc.

[REVISADO]

Evento: igepn2025xmrc

Ocurrido: 2025-12-01 00:35:38

Mag.: 4.3MLv

Prof.: 55.0 km

Lat.: 2.215° S

Long.: 80.272° W

Localizado: a 30.31 km de Santa Elena, Santa Elena

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/56XIqYHNTD pic.twitter.com/OahPjdsDQm — Instituto Geofísico (@IGecuador) December 1, 2025

Temblor se registró cerca de la frontera de Ecuador

El Instituto Geofísico informó sobre otro sismo a las 01:37 de este lunes 1 de diciembre con una magnitud de 4.2 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 198 km desde la superficie, a una latitud de 5.165° S.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 7 km de la ciudad de Piura, en Perú; sin embargo, el sistema del Geofísico lo detectó y alertó.

En redes sociales, un usuario comentó que sintió el sismo y dudó de que hubiera sido fuera de Ecuador.

Te recomendamos