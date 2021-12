Dos perros rescatados de un estero en Guayaquil

Redación ElComercio.com

Dos perros, de raza golden, fueron salvados de la muerte en Guayaquil la noche de este viernes 24 de diciembre de 2021.

Al parecer los canes se escaparon de casa y se metieron en un estero. En sus intentos por salir de ahí, quedaron atrapados entre las raíces del manglar.

Su vida se encontraba en peligro, puesto que si la marea subía, podía alcanzarlos y hacer que se ahoguen. Por fortuna, nada de eso ocurrió, debido a la pronta acción que hubo.

El dueño, Humberto Moya, se comunicó con los Bomberos de Guayaquil, quienes no tardaron en acudir al lugar del suceso y realizar la labor de rescate de los perros, cerca de la media noche.

Una vez a salvo, Moya publicó el video en donde se muestra la intervención de los bomberos en el rescate de sus mascotas.

Mi gratitud a @BomberosGYE y a Polo Teran, hoy a esta hora 11:30 pm rescataron de una muerte segura a mis dos perritas que se escaparon y quedaron atrapadas en el estero. Muchas Gracias, para los bomberos no hay horario!! pic.twitter.com/KJ8FEEVFvp — Humberto Moya (@Humbert25349385) December 25, 2021

“Los bomberos las salvaron, no quisieron recompensa, aún hay instituciones nobles!”, agregó Moya en un comentario de la publicación.

Usuarios de esa red social no tardaron en reaccionar al video y dejar sus comentarios. “Ellos siempre están listos, a mí me ayudaron con mi gatito que se subió a un árbol y no se quería bajar”, mencionó Fabián Romero.

“Un bonito regalo de Navidad por parte de los bomberos, la mejor Noche Buena”, expresó Ricardo Soto.