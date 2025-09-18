El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó este jueves 18 de septiembre de 2025 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre dos nuevos temblores.
Más noticias
El primer temblor en Puerto López
El Instituto Geofísico informó sobre otro sismo a las 01:14 de este jueves 18 de septiembre, con una magnitud de 4.0 en la escala de Richter.
Este sismo se produjo a una profundidad de 16 km desde la superficie, a una latitud 1.316° S y a una longitud de 81.245° W.
Además, el epicentro de este sismo se localizó a 55,6 km de la ciudad de Puerto López, en la provincia de Manabí.
Usuarios en redes sociales confirmaron haber sentido el sismo. Así lo reportaron desde Manta y Guayaquil.
Además, expresaron que es mejor que siga temblando para que se libere fuerza y no haya un evento de mayor magnitud.
El segundo temblor en Puerto López fue de 4.1
El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 06:38 de este jueves 18 de septiembre, con una magnitud de 4.1 en la escala de Richter.
Este sismo se produjo a una profundidad de 17 km desde la superficie, a una latitud 1.390° S y a una longitud de 81.228° W.
Además, el epicentro de este sismo se localizó a 50,49 km de la ciudad de Puerto López, en la provincia de Manabí.
Dos temblores se registraron ayer, miércoles 17 de septiembre
El Instituto Geofísico informó la tarde y noche del miércoles 17 de septiembre sobre dos sismos más registrados cerca de la ciudad de Puerto López, provincia de Manabí.
El primero ocurrió a las 16:57, con una magnitud de 3.6 y el segundo fue a las 20:48, con una magnitud de 3.6.
El Inocar descartó que estos sismos tuvieran las condiciones necesarias para ocasionar un tsunami que afecte la costa de Ecuador.
Temblores en Puerto López están en constante monitoreo
Los sismos se concentran en una misma zona y presentan características compatibles con un enjambre sísmico. Este fenómeno consiste en la ocurrencia de varios temblores de magnitudes similares en un corto periodo y sin que necesariamente se produzca uno de mayor magnitud.
La SNGR indicó que mantiene una coordinación permanente con el Instituto Geofísico y los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) para garantizar una respuesta rápida si la situación lo requiere.
Las autoridades han activado protocolos de vigilancia técnica y comunicación preventiva, se indicó en un comunicado de la Secretaría.
Te recomendamos