El Servicio de Emergencias ECU911 dio a conocer sobre derrumbes que bloquearon las carreteras en Ecuador la noche del martes 26 de agosto de 2025.

Más noticias

Derrumbe bloque la vía Papallacta-Baeza

El ECU 911 informó que a las 01:36 de este miércoles 27 de agosto ingresó a la central única de emergencias una llamada que alertaba sobre un derrumbe en la vía.

El incidente ocurrió en el cantón Quijos, en el sector Cuyuja, en la vía Papallacta-Baeza, en la provincia de Napo. En este sector ya se habían producido antes varios deslizamientos.

Debido a este derrumbe, la vía quedó completamente bloqueada. Maquinaria y personal acude al sitio para realizar la limpieza del material y poder restablecer la circulación vehicular.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte también informó en sus redes sociales sobre el cierre parcial de la vía E45, en el tramo Y de Baeza-Y de Narupa debido a deslizamientos de tierra.

La Cartera de Estado destinó personal y maquinaria para realizar la limpieza del material y poder habilitar la circulación vehicular por este tramo.

Si necesitas circular por esta vía, toma rutas alternas como la Pifo-Ambato-Puyo.

#Napo | Cierre parcial de la vía E45, tramo “Y” de Baeza – “Y” de Narupa, a consecuencia de deslizamientos.



👷‍♂️ 🚜Movilizamos personal y maquinaria para su desalojo.

📍 Ruta alterna: Pifo – Ambato – Puyo. — Ministerio de Infraestructura y Transporte 🇪🇨 (@MIT_Ecuador) August 27, 2025

Deslizamiento en Tierra Negra bloque vía Tena-Baeza

Otro deslizamiento ocurrió en el sector de Tierra Negra, en el km 10 de la vía Cosanga-Baeza, así lo dio a conocer también el servicio de emergencias ECU911 la mañana de este miércoles 27 de agosto.

Desde la Sala Operativa, se coordinó la movilización del contingente de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para atender la emergencia.

La vía Tena-Baeza está completamente cerrada al tránsito vehicular mientras se logra despejar la vía.

Te recomendamos