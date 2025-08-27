El Servicio de Emergencias ECU911 dio a conocer sobre derrumbes que bloquearon las carreteras en Ecuador la noche del martes 26 de agosto de 2025.
Derrumbe bloque la vía Papallacta-Baeza
El ECU 911 informó que a las 01:36 de este miércoles 27 de agosto ingresó a la central única de emergencias una llamada que alertaba sobre un derrumbe en la vía.
El incidente ocurrió en el cantón Quijos, en el sector Cuyuja, en la vía Papallacta-Baeza, en la provincia de Napo. En este sector ya se habían producido antes varios deslizamientos.
Debido a este derrumbe, la vía quedó completamente bloqueada. Maquinaria y personal acude al sitio para realizar la limpieza del material y poder restablecer la circulación vehicular.
El Ministerio de Infraestructura y Transporte también informó en sus redes sociales sobre el cierre parcial de la vía E45, en el tramo Y de Baeza-Y de Narupa debido a deslizamientos de tierra.
La Cartera de Estado destinó personal y maquinaria para realizar la limpieza del material y poder habilitar la circulación vehicular por este tramo.
Si necesitas circular por esta vía, toma rutas alternas como la Pifo-Ambato-Puyo.
Deslizamiento en Tierra Negra bloque vía Tena-Baeza
Otro deslizamiento ocurrió en el sector de Tierra Negra, en el km 10 de la vía Cosanga-Baeza, así lo dio a conocer también el servicio de emergencias ECU911 la mañana de este miércoles 27 de agosto.
Desde la Sala Operativa, se coordinó la movilización del contingente de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para atender la emergencia.
La vía Tena-Baeza está completamente cerrada al tránsito vehicular mientras se logra despejar la vía.
