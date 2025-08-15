Los decanos de ocho universidades de Ecuador emitieron un comunicado en conjunto a través de la Red de Carreras de Derecho. En el oficio expresaron su postura ante la pugna que enfrenta al Gobierno de Daniel Noboa con la Corte Constitucional.

Decanos de ocho universidades apoyan independencia de la Corte Constitucional

Los representantes de ocho facultades de Derecho del país expresaron su postura académica ante lo que consideran un “hostigamiento institucional a la Corte Constitucional“.

En un comunicado difundido este jueves 14 de agosto de 2025, la Red de Carreras de Derecho de Ecuador (Recade) se pronunció a través de cuatro puntos:

Consideran que la independencia judicial es pilar esencial del Estado de Derecho. “Un poder Judicial libre de presiones externas garantiza que las decisiones se adopten con base en la Constitución, la ley y la justicia”, menciona el mensaje. Apuestan por la separación de poderes como condición de seguridad jurídica: “Cada función del Estado debe ejercer sus competencias con respeto y autonomía, sin subordinación ni sometimiento a las otras”, indicó Recade. La Red considera que la Corte Constitucional debe ser un órgano independiente, imparcial y técnico: “Este tribunal es el guardián supremo de la Constitución. Su legitimidad se construye sobre su autonomía y su rigor jurídico”. Defienden la formación de abogados pegados a la defensa de la institucionalidad: “Formar abogados conscientes de la importancia de la supremacía constitucional es la mejor garantía para una sociedad cada día más democrática”.

Finalmente, el manifesto de la Red de Carreras de Derecho rechazó el “mal uso de la imagen de los jueces que conforman la Corte Constitucional”, como de la institución. “Es una forma de estigmatización que afectan su integridad y el rol institucional“, mencionó la organización.

Decanos de facultades de Derecho que firmaron el manifiesto

Los decanos de estas facultades de Derecho firmaron el documento:

📢Las Facultades de Derecho del #Ecuador integrantes de @RecadeEcuador expresamos nuestra posición académica ante el hostigamiento institucional a la #CorteConstitucional 🏛️



La independencia judicial es pilar fundamental del Estado constitucional de derechos y justicia ⚖️… pic.twitter.com/YhhnS8bTio — Leonel Fuentes Sáenz de Viteri (@LeonelFuentesS) August 15, 2025

Leonel Fuentes, Universidad de Guayaquil

José Correa, Universidad Técnica de Machala (Utmach)

(Utmach) Gina Chávez, Universidad de Posgrados del Estado (IAEN)

(IAEN) Juan Peña, Universidad de Cuenca

Solimar Herrera, Universidad Central del Ecuador

Ángel Naranjo, Universidad de Bolívar

Mario Sánchez, Universidad Nacional de Loja

Grickson Coronel, Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE)

Daniel Noboa y su enfrentamiento con la Corte Constitucional

La pugna entre el presidente Daniel Noboa y Corte Constitucional se dio luego que el tribunal de esta institución aceptara a trámite tres demandas de inconstitucionalidad y decidiera suspender, de manera provisional, 17 artículos.

Lo hizo porque detectó posibles daños graves e irreversibles si se aplicaban de inmediato a estas recientes leyes:

Ley de Solidaridad Nacional : suspensión de cuatro artículos que, según la Corte, podrían afectar la independencia judicial, los derechos de las víctimas y el acceso a la justicia.

: suspensión de cuatro artículos que, según la Corte, podrían afectar la independencia judicial, los derechos de las víctimas y el acceso a la justicia. Ley de Integridad Pública : suspensión de una disposición transitoria relacionada con el control de funcionarios.

: suspensión de una disposición transitoria relacionada con el control de funcionarios. Ley de Inteligencia: suspensión de 12 artículos que habilitaban vigilancia sin orden judicial, operaciones encubiertas sin regulación, acceso a bases de datos personales sin límites y eliminación de evidencia mediante gastos especiales.

