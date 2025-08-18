Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Ecuador, Daniel Noboa, se reunieron este lunes en el Palacio de Planalto. Ambos dejaron atrás sus diferencias ideológicas y plantearon un aumento del comercio bilateral en medio de la guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos.

Más noticias

Daniel Noboa y Lula da Silva dejan atrás diferencias ideológicas

“Las discusiones ideológicas quedaron en el pasado”, afirmó Noboa, quien participó en la primera visita de Estado de un mandatario ecuatoriano a Brasil en 18 años.

Lula coincidió en que las diferencias políticas no deben imponerse sobre el objetivo de construir una región fuerte y próspera.

Comercio bilateral entre Daniel Noboa y Lula da Silva

Una de las principales noticias que Noboa obtuvo de la reunión fue la reapertura de las importaciones brasileñas de bananas y camarón. Ambos productos habían enfrentado restricciones desde 2019 y 2024, respectivamente.

Ecuador es el primer exportador mundial de camarón, cuyas ventas a Brasil alcanzaban alrededor de 6 millones de dólares anuales.

Durante la rueda de prensa conjunta, Lula pidió que Ecuador también abra su mercado a la carne porcina brasileña. Además, se mostró dispuesto a eliminar otras barreras arancelarias.

En 2024, el comercio bilateral alcanzó 1 100 millones de dólares, con una balanza favorable para Brasil, que exportó a Ecuador por 970 millones de dólares.

Seguridad y lucha contra el crimen organizado

Otro de los temas tratados fue la seguridad. Lula ofreció apoyo policial a Ecuador frente a la escalada de violencia que registra 4 619 homicidios entre enero y junio de este año.

“Solo conseguiremos detener las redes criminales trabajando juntos”, expresó Lula. Noboa agradeció el respaldo y señaló que la seguridad pública en Ecuador atraviesa una situación crítica.

Esta información le puede interesar: Brasil y Ecuador firman acuerdos en áreas sociales, tecnológicas y agrícolas

Lula da Silva y Daniel Noboa impulsan integración física

Ambos presidentes también reafirmaron su compromiso con un viejo proyecto de integración física: conectar Manaos, en la Amazonía brasileña, con el puerto de Manta, en el Pacífico ecuatoriano.

La iniciativa, planteada desde 2007, busca crear un corredor logístico con conexiones terrestres, fluviales y aéreas. Brasil reflotó esta propuesta a finales de 2023 dentro de un plan regional de infraestructura.

Agenda oficial de Daniel Noboa en Brasil

Noboa completó su visita oficial con recorridos en el Parlamento y la Corte Suprema de Brasil. Posteriormente partió hacia Uruguay, la segunda escala de una gira que concluirá en Argentina.