Agricultores y campesinos participaron en la entrega de 8 000 Bonos Raíces y 100 tractores. El evento se cumplió este 18 de septiembre en Riobamba. Estuvo liderado por el presidente Daniel Noboa.

Estas entregas representan una inversión de 10 millones de dólares. Además, se entregaron 330 títulos de propiedad regularizados y 110 kits de nutrición.

La entrega del Bono Raíces en Chimborazo

El Bono Raíces consiste en una transferencia de 1 000 dólares por productor agrícola. Este programa busca que los campesinos inviertan en semillas, fertilizantes, herramientas y equipos que impulsen su productividad.

En la actualidad, 70 000 familias agroproductoras en Ecuador han recibido este beneficio. El objetivo del Gobierno es alcanzar las 100 000 familias campesinas. “Esos 1 000 dólares bien invertidos se multiplican en más alimentos para el Ecuador”, destacó Noboa.

La entrega de recursos del Gobierno de Ecuador

Noboa destacó el compromiso con la transparencia en la entrega de recursos.

Afirmó que los apoyos llegan “directamente a las manos de los agricultores, sin intermediarios ni líderes gremiales que engañen”.

La maquinaria agrícola y programas de apoyo complementario

El ministro de Agricultura, Danilo Palacios, explicó que la eliminación del subsidio al diésel permitió redirigir fondos hacia programas más efectivos.

Dijo que se han consolidado proyectos como la regularización de 26 000 títulos de tierra, la operación de 497 unidades móviles en territorio y la ejecución de 662 000 asistencias técnicas a agricultores.

“Gracias por reconocer el esfuerzo de los que trabajamos en el campo”, expresó María Angélica Quishpe, beneficiaria del Bono Raíces.

El acceso al agua en las zonas rurales

Otro eje central del encuentro fue el derecho al agua. Noboa anunció medidas para garantizar el acceso justo a este recurso vital.

“Quien intente presionar a los agricultores retirándoles el agua será denunciado por terrorismo y enfrentará 30 años de cárcel”, advirtió.

Además, dijo que el Gobierno agilizará los trámites para que el agua de calidad llegue a todas las comunidades rurales, consolidando un modelo de desarrollo basado en justicia hídrica, productividad y sostenibilidad ambiental.

