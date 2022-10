Daniel Frías Toral: ‘Estamos atrasados en el tema testamentario, en el tema de sucesión’

Abogado por la Universidad Metropolitana con más de 15 años de experiencia en el ámbito público y privado. Máster en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico. Posee un Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad María Auxiliadora de Lima, Perú. Es tesista del PhD Doctor en Ciencias Jurídicas, por la Universidad Católica de Argentina. Foto: Cortesía.

¿Qué derechos tienen los herederos en nuestra legislación?

En la ley está sumamente claro que los herederos son los hijos reconocidos, uno de los cónyuges, si estuviera vivo. Las reglas generales son sencillas: el 50% queda para el cónyuge vivo y el 50% para los hijos, en el caso de que muriesen los dos cónyuges todo queda para los hijos reconocidos.

¿Los herederos son solamente los hijos y los cónyuges?

Si soy hijo, pero no fui reconocido legalmente, no tengo acceso a la herencia. De manera similar, si a un muchacho una persona lo crió y le dio su apellido, tiene derecho a la herencia. Al ser reconocido como hijo recibe y hereda, de igual manera. Esas son, por así decirlo, las reglas generales en el tema de las herencias.

¿Qué pasa con el dinero que está en el banco, ya sea en una cuenta o en un depósito a plazo?

La norma es clara y se mantiene: el 50% para el cónyuge vivo y el 50% para los hijos.

¿Y en el caso de un crédito, una deuda bancaria?

Es exactamente la misma fórmula. Para las herencias se entrega el 50% al cónyuge y el 50% a los hijos reconocidos. Con un crédito es igual: el 50% de la deuda para el cónyuge vivo y el 50% para los hijos. Esa siempre va a ser la regla tanto para lo que es heredar como para pagar deudas.

¿Qué papel tienen los seguros de desgravamen?

Hoy por hoy es casi una obligación y un beneficio para todas las instituciones financieras que al otorgar un crédito se exija el seguro de desgravamen.

En el ámbito público es una obligación; es decir con instituciones como el Biess o el Banco del Pacífico, que está actualmente en manos del Estado, es una obligación que al otorgarse un crédito se contrate un seguro de desgravamen.

Pasa mucho en la banca pública y en el sector privado en el tema de los créditos y de las tarjetas de crédito. Es maravilloso, porque lo que sucede es que en el momento de fallecer la persona titular del crédito se extingue la deuda en su totalidad, de tal manera que no deja un problema a los herederos, ni al cónyuge ni a sus hijos.

Puede haber un caso mixto en el que yo tengo un dinero ahorrado y también tenía la deuda, pero la deuda tenía seguro; la deuda se extingue con mi fallecimiento, por el seguro, pero mis herederos tendrán derecho a acceder

a los ahorros.

¿Es decir que no solamente se heredan bienes?

Es muy importante establecer que no solamente se heredan bienes, sino también se heredan las deudas. Para estos casos nuestra legislación estipula el repudio de herencia, que puede ser una gran alternativa cuando no se pretende heredar o percibir un bien que es inferior al monto de las deudas.

Puede sonar muy interesante escuchar que heredó USD 1 millón, pero también le dejaron de herencia una deuda de USD 11 millones; entonces, si yo decido aceptar la herencia resulta que mi patrimonio personal se va a ver en desmedro por USD 10 millones.

Para esto, la ley ecuatoriana prevé un recurso que se conoce como repudio de herencia; es decir, que si las deudas son mayores a heredar, tendría yo que repudiar la herencia para que no se vea afectado mi patrimonio personal. Es importante que se sepan estas cosas.

Además del repudio a la herencia, ¿existe otra forma de cambiar la voluntad de la persona que deja la herencia?

Además del repudio a la herencia está la impugnación al testamento, que es otra novedad. En todos los países, especialmente los anglosajones, el testamento es sagrado. En nuestro país el testamento también es sagrado, salvo que se vaya contrario a lo que dice la ley. ¿Qué quiere decir eso?

Que si el reparto no es equitativo de acuerdo con la ley y le deja más a uno de los hijos, otro puede decir que no está de acuerdo que mi padre le haya dejado todo a mi hermano mayor, o el 90% a mi hermano mayor y a mí me ha dejado poco.

De acuerdo con nuestra legislación se podría hacer incluso una impugnación del testamento. Aunque la voluntad en vida fue otra, un juez será el que determine si efectivamente esto afecta a los derechos de uno de los herederos y puede tirar abajo del testamento.

¿Qué pasa con los bienes de un tío, que no tuvo hijos ni cónyuge?

Siempre hay una línea de consanguinidad. Una línea sanguínea ascendente o paralela es decir, padres, hijos o hermanos. Si no existe un familiar, el Estado puede tomar los bienes. Pero caso contrario, un hermano menor tranquilamente puede reclamar.

¿La ley estima algo sobre los bienes como muebles, electrodomésticos?

En los bienes muebles lamentablemente es muy, muy difícil determinar. No existe en nuestra legislación algo que prevea aquello.

