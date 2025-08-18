El Cyberday arrancó este 18 de agosto de 2025 en Ecuador y se extenderá hasta el 20 de agosto. La Cámara de Comercio Electrónico (CECE) espera que esta jornada impulse un incremento de no menos del 15% en visitas y un crecimiento de al menos el 10% en ventas, en comparación con el año anterior.

Leonardo Otatti, presidente de la CECE, señaló que este evento, que lleva casi una década realizándose en el país, busca fidelizar a los consumidores mediante experiencias de compra confiables y también atraer a nuevos usuarios hacia el comercio digital.

Según explicó, la adopción digital en Ecuador ha crecido por la presencia de plataformas internacionales que, con sus precios competitivos, motivan a los consumidores a probar compras en línea y luego a replicarlas en comercios locales.

Participación de marcas y requisitos en el Cyberday 2025 en Ecuador

Otatti explicó que el evento contará con más de 40 marcas participantes en al menos 10 categorías, aunque confía en que la cifra final llegue a 60 comercios.

Para formar parte del Cyberday, las empresas deben cumplir con buenas prácticas de servicio al cliente, seguridad, calidad en los productos y variedad de métodos de pago, incluidos diferidos e intereses preferenciales.

El dirigente recalcó que las marcas deben ofrecer promociones significativas, precios diferenciados y un servicio ágil que garantice la entrega en tiempo y forma. “Lo más importante es que el consumidor viva una experiencia de compra que lo lleve a recomendar al comercio digital”, afirmó.

Cómo verificar los descuentos del Cyberday

Frente a la inquietud de los compradores sobre la veracidad de las promociones, Otatti destacó que el consumidor ecuatoriano “es brillante” y compara precios semanas antes del evento para verificar si los descuentos son reales.

Recomendó a los usuarios revisar los costos de los productos de interés previamente, para constatar durante el Cyberday si existen reducciones efectivas y mejores planes de financiamiento.

En sectores como el turismo, detalló, muchos clientes esperan estas fechas porque saben que los paquetes y boletos suelen ofrecer precios más convenientes.

Canales de reclamo

En caso de problemas con las compras, Otatti aseguró que cada comercio participante mantiene abiertos sus canales de servicio al cliente y cuenta con políticas de devoluciones. Subrayó que los negocios no buscan perder clientes y, por lo tanto, resuelven los reclamos directamente.

El presidente de la CECE concluyó que los días 18, 19 y 20 de agosto representan “un momento muy especial para la industria”, que se prepara con promociones y esfuerzos conjuntos para fortalecer la economía digital en el país.