Cuenca: Cortes de agua afectan a miles de personas; estos son los sectores y los horarios

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

En Cuenca, alrededor de 40 000 personas son afectadas por cortes de agua desde este viernes 26 de diciembre hasta mañana sábado 27 de diciembre de 2025; la junta administradora de agua, Proyecto Nero, también informó la programación de cortes para el fin de semana.

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La Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento (JAAPyS) Proyecto Nero, que abastece a cuatro comunidades rurales de Cuenca, anunció los cortes de agua.

Nero es un proyecto que abastece a 40 000 usuarios de parroquias como Turi, El Valle, Baños y Paccha, ubicadas en el sur de Cuenca.

La causa de los cortes de agua es la disminución del caudal de los ríos por falta de lluvias.

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Horarios de cortes de agua

Los cortes de agua están programados desde este viernes 26 de diciembre, a partir de las 15:00, hasta las 07:00 del sábado.

Luego, Nero emitió otro comunicado en el que señaló que el fin de semana del sábado 27 y domingo 28 de diciembre, el horario de servicio de agua será de 07:00 a 12:00, en todas las comunidades.

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