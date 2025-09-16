Carchi vive una nueva jornada de protestas este martes 16 de septiembre de 2025, luego de que el gobierno de Daniel Noboa redujera el subsidio al diésel.

Más noticias

Nueva jornada de manifestaciones

Carchi tiene al menos cuatro vías cerradas a causa de las protestas de los transportistas en contra de la eliminación del subsidio a diésel que dispuso el Gobierno.

Según información compartida por el ECU911, hay bloqueos en cuatro sectores, estos son:

Julio Andrade-Huaca, cierre en el sector del Cementerio de Julio Andrade

San Gabriel-Bolívar, en los sectores de La Posta, Cuesaca y la Y del Mamut

Bolívar-Piquiucho, cierres en la zona de Piquiucho y San Francisco

Tulcán-Julio Andrade, a la altura de la finca La Rosita

Ayer, lunes 15 de septiembre, las manifestaciones terminaron en disturbios entre la Policía y los manifestantes, quienes se niegan a levantar el bloqueo.

Hasta la tarde, tres cierres se mantuvieron en las vías Bolívar-San Gabriel, Tulcán-Julio Andrade y Bolívar-Piquiucho, en donde hoy las protestas mantienen cerradas las vías, a pesar de la intervención policial.

Estado de excepción

El presidente Daniel Noboa decretó este martes 16 de septiembre un nuevo estado de excepción en siete provincias de Ecuador debido a la conmoción interna. Este decreto incluye a Carchi.

Esta medida responde a la grave conmoción interna generada por paralizaciones, actos de violencia y cierres de vías que han alterado el orden público y afectado los derechos fundamentales de la ciudadanía.

El Decreto Ejecutivo en el que se declara el estado de excepción resalta que se incluye a las provincias en donde se concentra la mayoría de actos violentos, paralización del transporte y cierres viales.

Las provincias que incluye esta medida son Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo.

Te recomendamos