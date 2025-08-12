La Corte Nacional de Justicia envió a la Asamblea Nacional el proyecto de la nueva Ley Extradición. La institución confirmó esta información este martes 12 de agosto de 2025.

La Corte Nacional de Justicia informó este martes, a través de sus redes sociales, que envió el proyecto de la nueva Ley de Extradición al Legislativo.

Según detalló la entidad en un video, el objetivo es actualizar la legislación vigente desde 2000.

La institución explicó que el proyecto convertirá la extradición en un proceso más “moderno y eficiente“, que contemple cambios constitucionales y avances en cooperación internacional en lo Penal.

“El documento considera los avances tecnológicos de los últimos 25 años y el desarrollo de nuevos sistemas de delincuencia organizada transnacional“, indicó la Corte.

“Este nuevo proyecto se enmarca en la Constitución de 2008 y recoge la voluntad ciudadana“, añadió el máximo órgano de justicia ordinaria de Ecuador.

Proyecto incluye varios puntos

Algunos de los puntos que incluye lo enviado por la Corte Nacional de Justicia a la Asamblea son:

Resolución de casos de extradición activa y pasiva

de extradición activa y pasiva Glosario de definiciones sobre la figura de la extradición

sobre la figura de la extradición Fases detalladas de la extradición

detalladas de la extradición Requisitos de solicitud formal para ambas expediciones

“Con esta propuesta, Ecuador fortalece su marco legal y se prepara para responder con mayor agilidad, transparencia y justicia a los desafíos globales“, finalizó en su mensaje la Corte.

Ecuatorianos votaron a favor de la extradición en 2024

La Constitución de la República prohibía la extradición de ciudadanos ecuatorianos hasta hace unos meses. La extradición en Ecuador estuvo vigente hasta el año 2007 y con la Carta Magna de 2008 se restringió de manera absoluta.

Por ello, los ecuatorianos fueron consultados en el referéndum de 2024 sobre este tema. Tras ganar el sí en esta pregunta, se reformó el artículo 79 de la Constitución que prohibía esta figura legal.

Extradición de Adolfo Macías, alias ‘Fito’

Tras la publicación del cambio en el Registro Oficial, Ecuador pudo extraditar a ciudadanos nacionales.

José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue uno de ellos. El cabecilla de Los Choneros fue extraditado a los Estados Unidos el domingo 20 de julio de 2025.

En este país enfrenta cargos por narcotráfico y crimen organizado.

La extradición de ‘Fito‘ marcó un hito en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador, según el Gobierno.

El presidente Daniel Noboa agradeció a los ecuatorianos ese día “por haber votado sí en la consulta popular a la extradición”.

