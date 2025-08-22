La V Cumbre de Países Amazónicos, celebrada en Bogotá, culminó con acuerdos clave que refuerzan el compromiso de Ecuador y otros siete países para proteger la Amazonía frente a la crisis climática.

Los líderes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela aprobaron la Declaración de Bogotá, un documento que establece una postura unificada para la COP30, programada del 10 al 21 de noviembre en Belém do Pará, Brasil.

Vicepresidenta María José Pinto participó de la Cumbre Amazónica

Esta cumbre, liderada por los presidentes Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva y Luis Arce, junto a la vicepresidenta ecuatoriana María José Pinto, marca un hito en la cooperación regional para preservar el mayor bosque tropical del mundo.

La vicepresidenta María José Pinto destacó este viernes 22 de agosto de 2025 que las soluciones para la Amazonía deben construirse desde los territorios, no desde las capitales.

Ecuador propuso ser la sede de la VI Cumbre de Países Amazónicos en 2027, consolidando su rol como actor clave en la protección del bioma.

Compromisos frente a la crisis climática

La Declaración de Bogotá compromete a los países amazónicos a intensificar acciones para cumplir con el Acuerdo de París, limitando el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados.

Además, respalda el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), una iniciativa que busca financiar la conservación de bosques tropicales.

Este fondo, liderado por Brasil, movilizará recursos de gobiernos y privados para evitar el punto de no retorno de la Amazonía.

Los altos funcionarios también sostuvieron reuniones bilaterales privadas y dialogaron con líderes indígenas, que exigieron convertir las promesas en acciones concretas para salvar la mayor selva tropical del mundo.

Países acordaron la creación del centro de cooperación policial de la Amazonía

Los líderes acordaron fortalecer la cooperación policial internacional para combatir el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de fauna, identificados como amenazas críticas para la selva.

Un centro de cooperación policial, que iniciará operaciones en septiembre, articulará esfuerzos regionales con una flota común para proteger el pulmón verde del planeta.

Participación indígena y societal

La cumbre incluyó Diálogos Regionales con líderes indígenas, académicos y sociedad civil, liderados por la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

Estas voces exigieron acciones concretas para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento y garantizar el derecho humano al agua potable. Los acuerdos subrayan la necesidad de integrar el conocimiento ancestral en las políticas públicas.

La V Cumbre de Países Amazónicos consolidó una agenda regional que Ecuador llevará a la COP30, enfocada en la sostenibilidad, la justicia climática y la protección de la Amazonía como eje central para la estabilidad global.

Con información de EFE.

