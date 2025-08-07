La Comisión Nacional Anticorrupción este jueves, 7 de agosto de 2025, denunció que organismos de control,. como la Fiscalía, incumplen su función y no tramitan oportunamente las denuncias sobre compra de insumos médicos en hospitales públicos.

“Las dejan prescribir o las archivan. En otros casos establecen responsabilidades únicamente a funcionarios operativos. La corrupción sigue con una impunidad institucionalizada”, mencionaron desde la organización de la sociedad civil.

Comisión Anticorrupción y denuncias sobre compra de insumos médicos en hospitales públicos

De acuerdo con la organización, algunas denuncias de la Comisión, referentes a la adquisición de insumos médicos, van a prescribir.

“Para evitar tan evidente descaro, intentan tomar el atajo del archivo de las causas. A lo señalado, se suma un comportamiento que protege a los auténticos responsables del delito”. Este postulado es parte de la denuncia de la Comisión.

Los antecedentes de las denuncias

Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión, indicó que, en 2018 y 2019, la organización presentó denuncias por casos de adquisición de insumos médicos en hospitales públicos.

El Coordinador recordó que a los siete años las causas prescriben de oficio y que, “como no hizo nada la Fiscalía en algunos casos y quedaría mal que los deje prescribir”, los están archivando.

A decir de Rodas Cheves, bajo el sustento de no haber encontrado méritos para seguir con la causa. Para él es una irresponsabilidad, pues “debieron investigar antes”.

El coordinador remarcó que la Comisión remitió los insumos, como listados de los presuntos responsables de los casos.

Las denuncias también se presentaron ante la Contraloría General del Estado, así como el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Argumentos señalados por la Comisión Anticorrupción

De acuerdo con la investigación de la Comisión Nacional Anticorrupción, se repartieron 240 millones de dólares entre 174 proveedores.

No obstante, Rodas Chaves refirió que el “despojo de los recursos económicos de los ecuatorianos” se mantiene hasta la actualidad. Por esto, el 4 de agosto de 2025, la Comisión entregó información sistematizada y consolidada hasta el 2025 a las actuales autoridades del IESS y del Ministerio de Salud.