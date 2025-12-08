La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) se pronunció la tarde de este lunes 8 de diciembre de 2025 sobre el retiro de la empresa privada HealthBird de Ecuador; CNT explicó las razones de la salida.

La reacción de CNT al retiro de HealthBird de Ecuador

CNT señaló que HealthBird decidió, de manera unilateral y por razones exclusivamente internas, no continuar con sus operaciones ni participación en el país.

“La medida se produce tras la coyuntura mediática generada alrededor del trabajo técnico preliminar que ambas instituciones realizaron”, indicó.

La CNT EP explicó que el acuerdo comercial con HealthBird era similar a los que sostiene con aliados tecnológicos de alto nivel como Google, Starlink, Palantir, Oracle, AWS y Palo Alto, dentro de su modelo de integración tecnológica para fortalecer las capacidades digitales del Estado.

Además, recalcó que este acuerdo no generó ningún impacto presupuestario para la institución.

IESS buscaba modernizar su plataforma tecnológica

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) solicitó a la CNT EP una solución tecnológica moderna para optimizar procesos, fortalecer la atención a afiliados y cumplir con recomendaciones de carácter obligatorio de la Contraloría General del Estado.

A través del portal de compras públicas, el IESS pidió cotizaciones para la contratación de consultoría especializada vinculada al desarrollo de un sistema integral de administración y gestión de salud.

La CNT EP aseguró que la participación se dio dentro de lo permitido por la normativa vigente.

Se tomó en cuenta las disposiciones de la Constitución, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Ley de Empresas Públicas y la Ley de Telecomunicaciones, “garantizando procedimientos transparentes y ajustados a la ley”.

El proyecto tecnológico ofrecía ahorros y mejoras en el sistema de salud

La propuesta de la CNT EP integraba en una sola plataforma procesos de telemedicina, inventarios, trazabilidad de medicamentos, historias clínicas y administración hospitalaria.

Esta solución buscaba reducir derivaciones innecesarias, evitar pérdidas por vencimientos o duplicidad de compras y garantizar acceso oportuno para millones de ecuatorianos.

Según la corporación, el proyecto representaba un ahorro estimado de 416 millones de dólares.

Además de la transferencia de propiedad intelectual, la creación de más de 500 empleos locales y desarrollos tecnológicos de gran escala, con pagos únicamente contra entregas verificadas.

CNT EP rechaza señalamientos y ratifica su rol estratégico

La CNT EP indicó que, pese a versiones imprecisas difundidas en semanas recientes, HealthBird no era operador del sistema público de salud.

Aclaró que era una herramienta tecnológica dentro de una arquitectura supervisada y controlada por el IESS y la propia corporación.

Tras la renuncia de HealthBird, la CNT EP reafirmó su compromiso con la modernización del Estado, la eficiencia pública y la implementación de tecnologías en beneficio de la ciudadanía.

Señaló que está comprometida con responsabilidad, solvencia y la adopción de medidas para garantizar continuidad y calidad en los proyectos públicos.

Infraestructura robusta y liderazgo tecnológico

La Corporación recordó que posee centros de datos TIER III, red nacional de fibra óptica y servicios de IaaS, PaaS y SaaS, además de alianzas internacionales.

Esto asegura que la prestación de servicios no dependa de un solo proveedor. Este respaldo la convierte en un pilar del ecosistema digital nacional, dijo.

La CNT EP reiteró que continuará fortaleciendo la infraestructura digital del país, protegiendo el interés público.

Además, garantizará que la tecnología sirva a la ciudadanía con integridad, rigurosidad técnica y transparencia.

