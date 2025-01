La falta de turnos en el Registro Civil genera reclamos entre los ciudadanos que buscan obtener su pasaporte. Algunos intentan conseguir un cupo desde hace dos meses sin éxito.

Además de la escasez de turnos, denuncian la presencia de tramitadores que ofrecen espacios en la agenda a cambio de dinero. Según los testimonios, los precios varían según la urgencia del trámite: 50 dólares por un turno para el día siguiente y 30 dólares si es para la semana siguiente.

Testimonios sobre el problema de los turnos para el pasaporte

Rodrigo Vega, quien trabaja en una empresa de eventos, lleva dos meses en la búsqueda de un turno para sacar su pasaporte por primera vez y viajar al exterior. “Ingresé varias veces a la página del Registro Civil, pero todos los turnos aparecen ocupados. Recién revisé otra vez y encontré disponibilidad para marzo en Latacunga”, señala. Sin embargo, él vive en Quito.

En medio de su búsqueda, un tramitador se le acercó y le ofreció gestionar un turno a cambio de dinero. “Cuando lo contacté, explicó las tarifas: 50 dólares si el trámite se realiza de un día para otro y 30 dólares si es para la semana siguiente”, comenta.

Nicolás López, migrante ecuatoriano en Italia, también enfrentó este problema. En 2024, cuando recibió la aprobación de sus papeles para radicarse en ese país, su pasaporte ya había caducado. Al intentar renovarlo, no consiguió turno y recurrió a un tramitador.

“Una señora me consiguió el turno para el día siguiente y me cobró 20 dólares. Luego pidió el comprobante del pago de 90 dólares en el Registro Civil y mis credenciales de acceso. A los pocos minutos, preguntó a qué hora prefería el turno. Le dije que en la mañana, y así lo consiguió”, relata.

Michelle Ortiz, una joven de Quito, lleva un mes sin éxito en la gestión de un turno para un pasaporte y una semana de otro para renovar una cédula. Explica que lo hace por un familiar cercano que tiene poco tiempo disponible.

Intentó conseguir los turnos en varias ocasiones. En el Registro Civil solo le dicen que regrese otro día, en otros horarios, pero no le dan una solución concreta.

Los tramitadores ofrecen turnos para obtener el pasaporte

Vega y Ortiz evalúan pagar a un tramitador para agilizar el trámite. “Sé que no está bien, pero no encuentro otra solución. Tengo un viaje programado y no quiero cancelarlo”, señala Vega. Ortiz, en cambio, menciona que cada vez que llega al Registro Civil, los tramitadores se le acercan. “Ya me reconocen y siempre me ofrecen sus servicios. Creo que esta será la única forma de conseguir un turno”, afirma.

La respuesta del Registro Civil

El Registro Civil informó que hay espacios disponibles en febrero. También recordó que el agendamiento es gratuito a través de la Agencia Virtual y que el servicio de pasaporte solo se presta previo pago en la plataforma de la agencia, utilizando los bancos autorizados.

Para reforzar la seguridad en la asignación de turnos, la entidad implementó un nuevo sistema que requiere los siguientes pasos:

Seleccionar la agencia, fecha y hora del turno.

Ingresar el código de confirmación enviado al correo electrónico registrado.

enviado al correo electrónico registrado. Utilizar el código dentro de los dos minutos de validez, ya que resulta indispensable para completar el proceso.

El Registro Civil recomienda actualizar los datos en la plataforma. Desde el 23 de enero, quienes no lo hayan hecho deben acercarse a una agencia para registrar su correo electrónico y número de teléfono. Este trámite se realiza de forma presencial y personal, porque la institución valida la identidad del usuario.