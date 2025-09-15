El ECU 911 reportó un cierre vial en Otavalo, Imbabura, por protestas de moradores y transportistas, la noche de este lunes 15 de septiembre de 2025, tras el anuncio del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel.

Más noticias:

El cierre vial en Otavalo por protestas

La noche de este lunes 15 de septiembre el ECU 911 reportó el cierre de la vía Otavalo – González Suárez.

Moradores del sector salieron a la vía a protestar, obstaculizaron el paso con troncos y vehículos.

Las vías alternas también fueron bloqueadas por las comunidades y con buses.

Le puede interesar: Cierres viales en Carchi por protestas de transportistas se mantienen la tarde de este lunes

El cierre afecta el paso de Pichincha a Imbabura por la Panamericana Norte.

Los cierres viales en Carchi continúan por las protestas de transportistas

Con corte a las 22:00 de este lunes, en Carchi, continuaban cerradas tres vías.

El ECU 911, reportó que las vías Julio Andrade – Huaca y San Gabriel – Bolívar estaban cerradas por las manifestaciones de los transportistas.

Cierres viales tras eliminación del subsidio al diésel

Aunque en Pichincha, el Gobierno logró que los transportistas depongan la medida de hecho, en Carchi e Imbabura continúan los cierres viales.

Más noticias: Cierres en carreteras de Pichincha y Santo Domingo por protestas de transportistas

Las manifestaciones se dan dos días después de que el Gobierno de Daniel Noboa decrete la eliminación del subsidio al diésel y establezca el precio del galón en 2,80 dólares.

Enlace externo: Otavalo

Te recomendamos