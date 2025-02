Un deslizamiento de tierra y la caída de un árbol en el kilómetro 42 de la vía Mitad del Mundo – Río Blanco provocaron el cierre de este tramo. El incidente se produjo debido a las fuertes lluvias registradas en la zona.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y, de ser posible, planificar sus desplazamientos en horas de la mañana para evitar contratiempos. Se espera que en las próximas horas se realicen labores de limpieza para habilitar el paso.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) advierte sobre mal tiempo en el eje vial Simón Bolívar y recuerda a los conductores seguir estas recomendaciones de seguridad:

Las lluvias continúan afectando la movilidad en varios sectores, por lo que se recomienda manejar con precaución.

🌧️ #LluviaEnLaVía | ¡Mal tiempo en el eje vial Simón Bolívar!



👮‍♀️🚗 Recuerda seguir estos consejos, tu seguridad, es primero:



📵 No uses distractores al conducir

⛔️ Respeta los límites de velocidad

🏍️ No frenes bruscamente



💙 ¡Te queremos a salvo!



🫡Con precaución #QuitoRenace pic.twitter.com/B6AdYDTtYk