Un siniestro de tránsito registrado la tarde de este martes 9 de diciembre de 2025 generó preocupación en la comunidad de Guamaní, en el cantón Archidona, provincia de Napo.

La llamada de auxilio ingresó a las 15:06 a la línea única 911 y reportó que varios vehículos habían colisionado en el sector del Puente de la Quebrada El Tigre, donde parte de los automotores terminó en una pendiente.

Choque múltiple termina con autos en una quebrada de Ecuador este 9 de diciembre de 2025

Según información del ECU 911, el aviso describió una escena compleja por la supuesta caída de unidades a la quebrada, lo que activó de inmediato a los organismos de respuesta.

Desde la Sala Operativa de Napo se coordinó la salida de equipos del Cuerpo de Bomberos de Archidona y de la Policía Nacional, que ya evalúan daños y asisten a los ocupantes.

Tres vehículos involucrados en el siniestro en Napo

Los primeros reportes señalan que tres vehículos resultarían involucrados en este percance vial. Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no existe una cifra oficial sobre personas afectadas, ya que los equipos continúan revisando la zona de impacto y las condiciones en las que quedaron las unidades.

Tránsito parcialmente habilitado en la vía a Guamaní

La Policía Nacional mantiene controles en los accesos al puente para evitar nuevos incidentes. Los conductores que transitan por la zona encuentran pasos alternados, por lo que deben reducir la velocidad y acatar las indicaciones del personal uniformado.

El ECU 911 reiteró el llamado a manejar con precaución y respetar la señalización, en especial en tramos rurales donde la visibilidad y el estado de la vía pueden variar en pocos metros.

Recomendaciones para conducir con seguridad

Para prevenir incidentes como este, los expertos sugieren mantener una distancia amplia con otros vehículos, revisar frenos y luces antes de cada trayecto y evitar maniobras bruscas en zonas montañosas.

También conviene encender las luces aun de día en carreteras con neblina, disminuir la velocidad en curvas y no conducir si hay cansancio.