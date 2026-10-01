Choque múltiple en Tambillo deja un muerto y seis heridos este jueves 1 de octubre

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Un siniestro de tránsito se registró este jueves 1 de octubre de 2026 en el sector de Tambillo, cantón Mejía, provincia de Pichincha. El hecho ocurrió sobre la carretera Panamericana Sur E-35 e involucró a un bus de transporte de pasajeros, un camión y un automóvil.

El ECU 911 recibió la alerta a las 12:56 a través de una llamada a la Línea Única para Emergencias 9-1-1. Desde la Sala Operativa de Mejía, el organismo coordinó el envío de unidades de emergencia para atender a las personas afectadas. Una persona falleció en el lugar y seis resultaron heridas.

Organismos de emergencia atendieron el siniestro en Tambillo

La coordinación del ECU 911 movilizó una ambulancia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y otra de Panavial. También acudieron una ambulancia y una unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos de Mejía. La Policía Nacional envió un patrullero para atender la emergencia.

Los organismos de socorro atendieron a las seis personas heridas en el sitio. Después de recibir asistencia médica, los afectados fueron trasladados a diferentes casas de salud.

El siniestro también provocó el cierre total de la carretera Panamericana Sur E-35. La Policía Nacional informó sobre la restricción mientras los equipos realizan las labores correspondientes en el lugar.

Recomiendan tomar rutas alternas

Ante el cierre de la vía, las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas. El ECU 911 y las instituciones articuladas también pidieron a quienes se movilizan por carretera conducir con precaución.

Las entidades de emergencia recordaron la importancia de realizar el mantenimiento preventivo de los vehículos antes de emprender un viaje. Esta revisión busca verificar las condiciones del automotor antes de iniciar un desplazamiento.

Mientras los organismos trabajan en la emergencia, la sala de videovigilancia de la coordinación mantiene un monitoreo preventivo y permanente del sitio.

El ECU 911 coordina durante las 24 horas la atención de las emergencias que reporta la ciudadanía mediante la Línea Única para Emergencias 9-1-1. En este caso, la alerta permitió activar desde la Sala Operativa de Mejía a las instituciones encargadas de atender el siniestro ocurrido en Tambillo.

La emergencia dejó seis personas heridas, quienes recibieron atención y luego fueron trasladadas a diferentes casas de salud. Una persona murió en el lugar del siniestro.

La Panamericana Sur E-35 permanece cerrada totalmente mientras se desarrollan las labores correspondientes. Por ello, el ECU 911 y las instituciones articuladas recomiendan a los conductores considerar rutas alternas y mantener precaución durante sus desplazamientos.

Pichincha, un múltiple accidente de tránsito ocurrió en el sector de Tambillo, Cantón Mejia.



De forma preliminar hay un fallecido, personal de las Fuerzas Armadas ayudaron a algunos heridos que se encontraban en un bus interprovincial . pic.twitter.com/2CyeOH96bW — We News (@wenewsec) October 1, 2026

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