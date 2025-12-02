La mañana de este martes, un camión se volcó en el kilómetro 25 de la vía Cuenca–Molleturo. El hecho generó una alerta inmediata entre los conductores que circulaban por la zona, debido a que el vehículo quedó atravesado en la calzada. Las unidades de emergencia acudieron al sitio para evaluar la situación y verificar si existían personas involucradas.

Los equipos confirmaron que el siniestro de tránsito no dejó heridos. Aun así, los bomberos concentraron sus esfuerzos en manejar el derrame de combustible que quedó esparcido sobre la vía. Esta labor se volvió prioritaria para evitar nuevos incidentes y permitir que el tránsito vuelva a fluir con normalidad.

Trabajo de limpieza en la calzada por derrame de combustible

El personal de Bomberos Cuenca asumió el control de la escena. Primero inspeccionó el camión volcado y luego distribuyó material absorbente en las áreas manchadas con combustible. La institución explicó que este proceso resulta necesario para reducir el riesgo de incendios y para que los vehículos que pasan por el sector no pierdan estabilidad al pisar superficies contaminadas. Los bomberos mantuvieron la intervención durante varios minutos para garantizar que la calzada quedara segura.

Vía Cuenca – Molleturo, parcialmente habilitada

El derrame obligó a los conductores a reducir la velocidad y a circular con precaución mientras avanzaba el trabajo de limpieza. Algunos vehículos formaron una fila temporal en el kilómetro 5 mientras se solventa la emergencia.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte informó que la vía está parcialmente habilitada en el km 25, sector de la Laguna Toreadora.

La Comisión de Tránsito de Ecuador está en el lugar gestionando el flujo vehicular. Solo se permite el paso de vehículos livianos.

Tanquero ocasionó derrame de gasolina en Los Bancos el 1 de diciembre

El Servicio de Emergencias ECU911 informó sobre un siniestro de tránsito registrado la mañana de este lunes 1 de diciembre. A las 08:15, la Línea Única para Emergencias 911 recibió la alerta por el volcamiento de un tanquero de combustible. El informe señaló que el vehículo afectó un poste de energía eléctrica en el kilómetro 37 de la vía a San Miguel de Los Bancos, a la altura del puente de Mulaute.

Tras el reporte, ECU911 coordinó de inmediato la atención de la emergencia. Activó el apoyo de la Policía Nacional, del Cuerpo de Bomberos de Los Bancos y de Santo Domingo. Las instituciones acudieron al lugar para controlar la situación y manejar las condiciones generadas por el siniestro.

A las labores se sumaron el Cuerpo de Bomberos de Nanegalito y Pedro Vicente Maldonado. Lamentablemente, el ECU911 confirmó el fallecimiento de una persona en el siniestro de tránsito.

ECU911 informó que la coordinación con las entidades de socorro se realizó de manera oportuna. Las unidades se desplazaron al sitio para responder al volcamiento y para trabajar en el control de los riesgos provocados por el impacto contra el poste de energía eléctrica.

El organismo de emergencias recordó a los conductores mantener precaución al circular por la zona y reducir la velocidad. Insistió en la importancia de manejar con atención para evitar nuevos incidentes, especialmente en tramos donde se registran emergencias o intervienen equipos de respuesta.

