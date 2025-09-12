Renato Ortuño recuerda con claridad el día en que su vida cambió. El 23 de junio de 2023 salió de su casa en el valle de Los Chillos rumbo a su oficina en La Mariscal. Un auto lo siguió durante todo el trayecto. Al llegar al ingreso del Edificio de la Bolsa de Valores, dos hombres descendieron y dispararon contra él. Los impactos atravesaron su cabeza, su cuello y sus vértebras. Desde ese instante, su cuerpo quedó inmóvil y su vida se dividió en un antes y un después.

Renato Ortuño buscó una salida antes de la eutanasia en Ecuador

Los meses posteriores estuvieron marcados por hospitales, consultas y viajes.

México, Colombia y Ecuador se convirtieron en paradas obligadas en la búsqueda de un tratamiento que devolviera un mínimo de movilidad.

“Lo único que compramos fue humo”, recuerda Daniela Bertero, su esposa. Ninguna terapia le devolvió lo perdido. Ningún medicamento logró apaciguar el dolor constante que lo acompañaba día y noche.

Ortuño comprendió que la recuperación no llegaría. “Desde que quedó cuadripléjico lo consideró. Más allá de la inmovilidad, el dolor físico y emocional hicieron que tomara esta decisión”, cuenta Daniela.

El abogado sabía de qué se trataba. Durante su formación había pensado dedicar su doctorado al derecho a la muerte en la legislación ecuatoriana.

Un trámite con convicción

En julio de 2025 presentó formalmente su solicitud de eutanasia. No recibió instrucciones oficiales; él y Daniela buscaron el reglamento y reunieron los requisitos: informes médicos, psicológicos y psiquiátricos.

En agosto y septiembre de 2025, el Comité Interdisciplinario del IESS analizó su caso. El 8 de septiembre llegó la respuesta: su pedido quedaba aprobado.

“Mi esposo siempre estuvo convencido. Nunca dudó de esta decisión. Cuando le pidieron ratificar su voluntad, lo hizo de inmediato”, dice Daniela.

Renato Ortuño encontró ‘paz y libertad’

Con la voz serena, Ortuño lo resume en una frase: “paz, al fin libertad, al fin recuperar algo de vida”.

También insiste en que su decisión es parte de un camino colectivo. “Estamos revolucionando. Hay que alzar la voz y exigir lo que ya está en la ley. Si alguien atraviesa por una situación parecida en el país, tiene derecho a acceder a esto”.

En su reflexión más íntima reconoce que su vida terminó el día del atentado: “Yo morí el 23 de junio de 2023”.

Una despedida en intimidad

Daniela admite que nunca se está listo para la partida de alguien cercano. Asegura que, más que preparación, su esposo tuvo acompañamiento emocional y psiquiátrico que le permitió mantenerse en paz con su decisión.

La familia prefiere guardar silencio sobre el lugar y la fecha de la eutanasia. No aceptan visitas. Lo que buscan es que el final de Renato se viva en la intimidad, lejos de la exposición pública que acompañó todo su proceso.

“Él tiene derecho a descansar. No es justo que una persona viva condenada a una cama solo porque respira”, concluye Daniela, con la certeza de que la decisión de su esposo también abre camino a otros pacientes en Ecuador.