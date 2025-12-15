Bus de transporte público se volcó en la vía Balsas–Saracay este 15 de diciembre

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La movilidad en El Oro se complicó la mañana de este lunes 15 de diciembre de 2025 tras un siniestro de tránsito que involucró a una unidad de la cooperativa Centinela del Sur. El bus de transporte público se desplazaba por la vía Balsas–Saracay cuando perdió estabilidad y terminó volcado en un costado de la carretera. En la unidad viajaban estudiantes, docentes y otros usuarios que se dirigían a cumplir sus actividades habituales.

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Los primeros reportes y la respuesta de emergencia tras el siniestro del bus de transporte público

El ECU 911 Zonal 7 coordinó el despliegue inmediato de equipos del Ministerio de Salud, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador y cuerpos de bomberos de la zona. Los socorristas brindaron atención prehospitalaria en el lugar y evacuaron a los pasajeros hacia distintas casas de salud.

El balance preliminar indica que nueve personas resultaron heridas.

Siete fueron atendidas en el Hospital Básico de Balsas, principalmente por policontusiones y crisis nerviosa.

#Balsas | Un trágico siniestro de tránsito se registró la mañana de este lunes 15 de diciembre en la vía Balsas–Saracay, sector El Volque, donde un bus de transporte público se volcó, dejando como saldo preliminar una persona fallecida y varios heridos. 💻 https://t.co/6jd3lvEEev pic.twitter.com/1gYlUDe8bY — Conexión Informativa EC (@ConexionECU) December 15, 2025

Dos pasajeros —un adulto y un menor de edad— fueron trasladados a un centro médico en Piñas para exámenes radiológicos ante la sospecha de fracturas, aunque su condición se mantiene estable.

¿Cómo ocurrió el siniestro de tránsito?

El percance se registró alrededor de las 06:30, en un tramo donde las lluvias y la neblina redujeron la visibilidad y dejaron la calzada húmeda.

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La CTE informó que la unidad perdió pista en una curva y se volcó de forma parcial. En la zona existen pendientes y giros cerrados, lo que exige maniobras más precisas durante la temporada invernal.

Personal de rescate señaló que entre los afectados se encontraban varios estudiantes que se trasladaban a sus instituciones educativas en el momento del siniestro.

Investigación en curso y estado de la vía

La Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito inició el peritaje correspondiente para determinar si, además de las condiciones climáticas, existieron fallas mecánicas o exceso de velocidad. La vía permaneció parcialmente cerrada mientras se desarrollaban las labores de auxilio y retiro del vehículo.

A partir de las 09:00 se habilitó completamente la circulación luego de que una grúa retiró la unidad y se limpiaron los escombros del asfalto.

Las autoridades pidieron a los conductores extremar precauciones en la parte alta de la provincia, donde las lluvias y la neblina continúan generando riesgos en la red vial.

Información extra: El Oro

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