Bomberos de Guayaquil y Samborondón combaten dos incendios forestales

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Los bomberos de Guayaquil y Samborondón combatieron este viernes 26 de diciembre de 2025 dos incendios forestales.

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El Cerro Las Antenas y el Cerro Santana fueron afectados por los incendios forestales en Guayaquil y Samborondón.

Incendio forestal en Guayaquil

La tarde de este viernes, los Bomberos de Guayaquil señalaron que atendían una alarma de incendio forestal en el km 22.5 de la vía a Daule, Cerro Las Antenas.

Despacharon 11 unidades de combate urbano forestal, un camión cisterna y una ambulancia para la atención de la emergencia.

Luego, señalaron que los bomberos trabajaron en tres flancos activos, realizando ataques directos con líneas húmedas en la cresta del cerro.

Aproximadamente 70 bomberos colaboraron en distintos puntos del cerro.

Finalmente, a las 18:10, la institución manifestó que, con el 92% de contención, se cerró las operaciones de combate.

Mañana, sábado 27 de diciembre, a partir de las 7:30, los bomberos realizarán valoración en sitio para verificar si existen focos activos.

Con el 92% de contención, se procede a cerrar las operaciones de combate; el día de mañana a partir de las 7:30, nuestros bomberos realizarán valoración en sitio para verificar si existen focos activos. pic.twitter.com/MS4OZdGMlX — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) December 26, 2025

Incendio forestal en Samborondón

Bomberos de Samborondón reportaron un incendio Forestal en el Cerro Santa Ana, que inició el jueves 25 de diciembre.

Tras una intensa labor iniciada el jueves, lograron controlar la parte baja del cerro con cuatro unidades de combate y una ambulancia.

Alrededor de las 20:00 de este viernes, anunciaron que realizamos labores de control en las zonas más altas y de difícil acceso del cerro.

Para potenciar el trabajo en tierra, contaron con el apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

“Las operaciones se reforzarán mañana hasta la liquidación total”, indicaron.

🚨 ACTUALIZACIÓN | #BCBS continúa labores en el Cerro Santa Ana.

Nuestro personal especializado se mantiene en el punto trabajando en la extinción total del incendio forestal. 🚒🔥 — Benemérito Cuerpo de Bomberos de Samborondón (@BCB_Samborondon) December 26, 2025

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