El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil atiende este viernes 22 de agosto una alarma tres por un incendio forestal en Ciudad Victoria, noroeste de Guayaquil.

Tras la alerta por un incendio forestal, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil coordinó acciones para atender la emergencia y controlar las llamas para evitar que se extiendan.

Para ello, la institución despachó un contingente de 17 unidades, entre ellas unidades de combate, tanqueros, camionetas forestales y un camión cisterna.

No se conoce las causas del incendio forestal; sin embargo, se recomienda a la ciudadanía no realizar quemas ni encender chispas en zonas de bosque.

Recuerda que el Inamhi advirtió sobre condiciones climáticas favorables para la formación y propagación de incendios. Si ves una columna de humo, llama de inmediato al 911.

450 incendios forestales en el 2025

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó que del 1 de enero al 20 de agosto de 2025, 450 incendios forestales se registraron en Ecuador.

Estos se ubicaron en 18 provincias, 72 cantones y 212 parroquias y ocasionaron la pérdida de 2 242,08 hectáreas (ha) de cobertura vegetal.

Las provincias con mayor afectación son:

Imbabura con 1 164,89 ha

Chimborazo con 344,70 ha

Loja con 139 ha

Guayas con 136,94 ha

Pichincha con 98,13 ha

Santa Elena con 61 ha

Estos incendios dejaron una persona afectada en Ecuador y se ha activado una BRIF, que es la de Quito y colabora en las tareas de control de fuego en el incendio de Cotacachi.

El incendio forestal en la Reserva Cotacachi-Cayapas es el único de gran magnitud activo en Ecuador este 22 de agosto y sigue extendiéndose.

