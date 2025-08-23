Este sábado 23 de agosto de 2025, los bomberos lograron controlar un incendio forestal en el Parque Nacional Cotacachi Cayapas, en la provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador. El fuego consumió 1 485 hectáreas de vegetación y fue controlado después de cinco días de trabajo, informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Más noticias

El incendio inició en zona de difícil acceso

El incendio inició el pasado lunes 18 de agosto en una zona de difícil acceso del parque, por causas aún desconocidas, y se expandió rápidamente en áreas de dos municipios “por la vegetación propia del sitio y la presencia de fuertes vientos”, según se detalla en el último informe de la SNGR.

📍#Imbabura



El personal del Cuerpo de Bomberos de Cotacachi, Urcuquí, Antonio Ante, Otavalo, Quito (BRIF), Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Comunidad, realizaron labores de control y sofocación del incendio forestall en el Parque Nacional Cotacachi – Cayapas.



Gracias a la… pic.twitter.com/otUPjyL73w — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) August 23, 2025

Bomberos y comuneros se unieron en las labores

En las labores de control y extinción del fuego intervinieron bomberos de Cotacachi, Urcuquí, Antonio Ante, Otavalo, incluida la brigada de refuerzo en incendios forestales de Quito, que utilizó drones para evaluar el alcance del incendio e identificar focos activos.

Según la Secretaría de Riesgos, estas imágenes también serán utilizadas para “coordinar las siguientes acciones en el terreno de manera más precisa y segura“. Puesto que continuarán monitoreando el área para prevenir cualquier reactivación.

En el sitio también trabajaron comuneros, guardaparques de otras reservas naturales. Estuvo opersonal de Sangay, Illinizas, Llanganates y El Boliche, y personal técnico del Ministerio de Ambiente y de la SNGR.

No hubo pérdidas humanas ni animales

No se registraron afectaciones humanas o animales en la zona del incendio, de acuerdo al último reporte técnico.

La Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas es una de las áreas de mayor riqueza florística y faunística de Ecuador. Según datos del Ministerio del Ambiente constituye una de las zonas de conservación más importantes del mundo. Pertenecer a la región biogeográfica del Chocó, un corredor natural neotropical con una gran biodiversidad.

Enlace externo: Reserva Cotacachi Cayapas

Te recomendamos