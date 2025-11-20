La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) decidió mantener la validez de las licencias caducadas en Ecuador hasta el 31 de diciembre de 2025.

La medida que busca evitar contratiempos a miles de conductores afectados por nuevas fallas en su plataforma tecnológica AXIS 4.0.

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ANT extiende uso de licencias caducadas en Ecuador

La entidad explicó que los agentes de control no podrán imponer multas mientras dure esta disposición.

El colapso del sistema volvió a sentirse este 19 y 20 de noviembre. Durante esas fechas, varios trámites estuvieron fuera de servicio mientras la institución ejecutaba un proceso de mantenimiento técnico.

Según la ANT, equipos internos y un proveedor externo trabajaban en “ajustes profundos” para estabilizar la plataforma y mejorar su rendimiento a escala nacional.

La institución reconoció que la inestabilidad del sistema ha provocado retrasos y molestias en los usuarios, por lo que la ampliación de la vigencia de las licencias busca garantizar que los ciudadanos continúen movilizándose sin riesgos de sanciones.

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Horarios extendidos y turnos vigentes en las agencias

Con la restitución de los servicios, la ANT anunció que las agencias en todo el país atenderán hasta las 18:00 de este viernes 21 de noviembre. La ampliación de horarios para los días siguientes se comunicará posteriormente, en función de los avances del mantenimiento.

Además, los turnos asignados antes de la caída del sistema siguen vigentes. Los usuarios no necesitarán generar una nueva cita, aun cuando el trámite haya quedado suspendido por la falla del sistema.

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Servicios restablecidos y llamado a la ciudadanía

En un comunicado emitido este 20 de noviembre, la ANT confirmó que los servicios digitales se encuentran operativos nuevamente. La entidad agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró que continuará ajustando la plataforma AXIS 4.0 para evitar nuevos colapsos.