Dos alzas de pasajes se concretaron en 18 años

Jorge González (I)

La metodología técnica para la fijación de las tarifas del pasaje urbano está lista. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) ya tiene, desde el sábado 13 de noviembre del 2021, el documento borrador que elaboró la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Desde el 2003, unos 30 municipios con más de 100 000 habitantes han fijado dos alzas de las tarifas. Este informe servirá como insumo para los que decidan aceptar una revisión en un escenario en el que los transportistas de varias urbes piden su aumento por el encarecimiento de los combustibles.

El debate sobre la actualización del pasaje urbano no es nuevo; lleva ya 18 años. En el 2003, cuando el Gobierno nacional tenía las competencias sobre el transporte urbano, subió y estandarizó los pasajes en USD 0,25.

Desde entonces, al menos en 14 ocasiones se intentó fijar incrementos. El tema se intensificó a partir del 2008, cuando la Constitución de Montecristi determinó que la competencia de tránsito corresponde a los Municipios. En el 2010 se concretó con la vigencia del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

Este Diario revisó las tarifas de 50 ciudades, de las cuales en 30 se ha concretado un segundo incremento, entre 2014 y 2020, que pasaron de USD 0,25 a USD 0,30 o 0,35. En este grupo están Otavalo, Santo Domingo y Portoviejo, que fijaron el alza en el 2015; Guayaquil, Machala, Azogues, Tulcán, Guaranda, en 2016; Cuenca, Loja, Quevedo, en 2017; Quito, en 2020.

Por otra parte, Manta subió tres veces, mientras Milagro y Babahoyo mantienen las tarifas en 25 centavos.

Adrián Castro, director de la ANT, explicó que el documento borrador se envió el sábado al MTOP, entidad que deberá emprender un proceso de discusión. Según esa Cartera de Estado, se prevé que ese trabajo se realice en los próximos 20 días con los Municipios y sector de la transportación.

Días atrás, el ministro Marcelo Cabrera dijo: “Si el alcalde, si los concejales desean no subir el valor del transporte definitivamente tendrá que subsidiarse en los Municipios que así lo deseen; pero esta responsabilidad no puede ser única del Gobierno central”.



Sin embargo, Castro aclaró que la metodología, que contiene 29 páginas, es un marco referencial que se pone a disposición de los 221 cantones del país y no es de obligatorio cumplimiento. “No es que el Municipio tiene el compromiso de hacer un ajuste tarifario; esto debe quedar claro. Existe una metodología en cumplimiento con la Ley, no es una imposición”.

La metodología establece la diferenciación entre lo que es una tarifa técnica, social e integrada. La primera, explicó Castro, considera el balance entre los costos operativos, los gastos de inversión, los ingresos.

La social, en cambio, se ajusta a los niveles de accesibilidad, de aprobación social, económico, el pago por parte de los usuarios. La integrada, de su parte, se aplicaría para aquellos Municipios que dispongan de transporte integrado masivo, como en Quito, Guayaquil y Cuenca.

El documento no establece montos. “Solo son definiciones y lineamientos generales que tienen que ser considerados por los GAD cuando se emita una tarifa, es técnica. La normativa se ajusta a la realidad de cada Municipio y de ellos depende si la acogen o no”, dijo Castro.

El informe en sí analiza los componentes para determinar las tarifas. Para ello, evalúa los costos fijos, demanda de pasajeros, frecuencia, situación económica de los pasajeros, ruta, el sistema de recaudo, entre otros.

Mientras, en ciudades como Guayaquil los transportistas continúan operando con el 50% del parque automotor que es de 2 700 unidades.

Christian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos de la Provincia del Guayas (Fetug), explicó que insistirán en que se aplique un estudio técnico que refleje la realidad para la operación.

El Municipio ofreció a las transportistas alternativas de compensación para no trasladar un mayor costo a los usuarios, pero la Federación reclama por una solución vía incremento de pasajes.

La ATM del Municipio les ofreció a los dirigentes del gremio de la transportación urbana de la ciudad acceder a una tarifa diferenciada de USD 0,35 centavos que ya existe para una cooperativa de buses eléctricos. “No está previsto un aumento”, explicó Paola Carvajal, administradora de Metrovía y vocera de la ATM.