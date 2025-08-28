El Ministerio de Salud Pública (MSP), a través de la Coordinación Zonal 3, activó un protocolo de emergencia e investigación sanitaria en Ambato, provincia de Tungurahua, tras confirmar cinco casos de intoxicación por alcohol metílico.

El evento está relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas durante una celebración social. Hay víctimas mortales y otras personas están hospitalizadas.

Investigación por casos de personas afectadas por consumo de alcohol metílico

El informe preliminar del MSP señala que cinco personas permanecen hospitalizadas, dos de ellas en casas de salud de Ambato y tres en establecimientos de la Red Pública Integral en Quito. La difusión se hizo este miércoles, 27 de agosto de 2025.

Hasta el momento, el Ministerio reportó dos personas fallecidas. No obstante, las autoridades han identificado a 12 personas expuestas, de Quito y Ambato.

Ministerio de Salud investiga caso de alcohol metílico en Ambato

El equipo técnico de la Cartera de Estado realizó una investigación de campo en el lugar donde se consumieron las bebidas.

La entidad indicó que el objetivo fue identificar el tipo de licor y su procedencia. Las autoridades mantienen coordinación con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), la Intendencia y la Gobernación, para realizar operativos de control de venta y fabricación de bebidas alcohólicas.

El alcohol metílico o metanol es una sustancia tóxica utilizada en procesos industriales. Cuando se consume de forma accidental o fraudulenta en bebidas adulteradas, puede provocar síntomas como:

Visión borrosa

Náuseas, mareos

Dolor abdominal

Daño neurológico severo

La muerte

MSP recomienda evitar consumo de alcohol sin registro sanitario

El Ministerio de Salud exhorta a la ciudadanía a evitar el consumo de bebidas alcohólicas sin registro sanitario o que se vendan en lugares no autorizados. Cualquier sospecha de síntomas tras ingerir licor debe motivar una visita urgente al centro de salud más cercano.

Este nuevo caso de intoxicación por alcohol metílico en Ecuador activa las alertas sanitarias en varias provincias. Las autoridades continúan la vigilancia epidemiológica para prevenir nuevos eventos y sancionar a los responsables de la distribución de bebidas adulteradas.

